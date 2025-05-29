Cemre Baysel’den set arkadaşı Alperen Duymaz’a veda paylaşımı: "Biricik partnerim"

NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in yeni bölümünde Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Civan karakteri diziye veda etti. Dizideki partneri Cemre Baysel’den Alperen Duymaz’a veda paylaşımı geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Cemre Baysel’den set arkadaşı Alperen Duymaz’a veda paylaşımı: "Biricik partnerim" - Resim : 1

Leyla Aşk Adalet dizisi NOW ekranlarında Çarşamba akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 

2 / 7
Cemre Baysel’den set arkadaşı Alperen Duymaz’a veda paylaşımı: "Biricik partnerim" - Resim : 2

Dizide kanser olan Civan'ın ayrılığının nasıl olacağı merak edilirken dün akşam yayınlanan bölümde Civan karakteri ölerek diziye veda etti. 

3 / 7
Cemre Baysel’den set arkadaşı Alperen Duymaz’a veda paylaşımı: "Biricik partnerim" - Resim : 3

Leyla ve Civan'ın ölüm sahneleri izleyenleri duygulandırdı. 

4 / 7
Cemre Baysel’den set arkadaşı Alperen Duymaz’a veda paylaşımı: "Biricik partnerim" - Resim : 4

Cemre Baysel'den set arkadaşı Alperen Duymaz'a duygulandıran bir veda paylaşımı geldi. 