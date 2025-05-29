Cemre Baysel’den set arkadaşı Alperen Duymaz’a veda paylaşımı: "Biricik partnerim"
NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in yeni bölümünde Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Civan karakteri diziye veda etti. Dizideki partneri Cemre Baysel’den Alperen Duymaz’a veda paylaşımı geldi.
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Leyla Aşk Adalet dizisi NOW ekranlarında Çarşamba akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
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Dizide kanser olan Civan'ın ayrılığının nasıl olacağı merak edilirken dün akşam yayınlanan bölümde Civan karakteri ölerek diziye veda etti.
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Leyla ve Civan'ın ölüm sahneleri izleyenleri duygulandırdı.
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Cemre Baysel'den set arkadaşı Alperen Duymaz'a duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.