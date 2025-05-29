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Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı! Duyanlar ismin anlamını merak etti
Survivor'un eski şampiyonlarından İsmail Balaban geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etti. Baba olmak için gün sayan İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker bebeklerine vereceği ismi açıkladı. Bebeğin ismini duyanlar ismin anlamını araştırmaya başladı.
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Survivor All Star 2025’e damga vuran isimlerden biri olan eski şampiyon İsmail Balaban, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etti. İzleyiciler yarışmanın favorisi olarak gördükleri Balaban’ın vedasına şaşırmıştı.
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Eski Survivor yarışmacısı olan İlayda Şeker ile ilk bebeklerini kucaklarına İsmail Balaban havaalanında kavuşma anlarını paylaşmıştı.
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Instagram'ı aktif kullanan İlayda Şeker şimdi de yeni bir paylaşım yaparak bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.
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Sosyal medya hesabından Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak kaç çocuk düşünüyorsunuz? sorusuna yanıt verdi. Balaban ve Şeker, bebeklerine İlis adını verecek.