Bu kış ziyaret edilecek en iyi 8 kayak merkezi
Kayak, kış aylarında açık havada eğlenmenin harika yollarından biridir. Ancak mükemmel kayak merkezini seçmek zor olabilir çünkü dünya çapında binlerce tatil yeri var ve tercihler kayakçılar arasında farklılık gösterebilir.
En iyi kayak yerini seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler arasında olanaklar, tercih edilen arazi, kayak yeteneği, aile dostu olma ve daha fazlası yer alır.
Bu kış el değmemiş yamaçları ve nefes kesen dağ manzaralarını keşfetmeyi planlıyorsanız bunlar için en iyi yer kayak merkezleridir.
TÜRKİYE'DE ZİYARET EDİLEBİLECEK EN İYİ KAYAK MERKEZLERİ
1- Kartalkaya - BOLU
Kartalkaya Kayak Merkezi, Bakanlar Kurulunca ilan edilen "Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde yer alır. Bölgedeki 5 adet tesis, kış sezonu olan Aralık -Nisan ayları arasında toplam 1600 yatağıyla faaliyet göstermektedir. Kartalkaya otelleri bünyesinde 2 adet ana kayak alanı içerisinde toplam 18 adet mekanik tesis ile çeşitli eğim ve zorluk derecelerinde toplam 25 adet pist vardır. Pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulmaktadır. Kartalkaya’da özel teşebbüse ait 5 adet konaklama tesisi mevcuttur. Oteller her türlü aktivite ve konfora sahiptir. Mekanik tesislerin toplam kapasitesi 8000 kişi/saattir. Tesislerde deneyimli kayak ve snowboard öğretmenleri ile personeli bulunmaktadır. Her otelin kendi bünyesinde ilk yardım ve sağlık hizmeti verilmektedir. Tesislerden her türlü kayak malzemesi kiralanabilmektedir. Avrupa standartlarında Türkiye'nin en büyük “snowpark”ları Kartalkaya’da bulunmaktadır. Alanda çeşitli zorluk derecelerinde ana rampa-kicker line, bordercross, rail line ve rail-box’lar vardır.
2- Uludağ - BURSA
Uludağ, 1961 yılında milli park ilan edilen Türkiye’nin en ünlü ve en popüler kayak merkezlerinden biridir. 2543 metre zirve noktasıyla 22 farklı lift ve 35 km uzunluğundaki pisti ile kayak severlerin hayallerini süsleyen bir tatil noktasıdır.
Kayak Pistleri
Uludağ’daki kayak pistleri, Türkiye’nin en iyi kayak deneyimlerini sunan eşsiz mekanlardan biridir. İşte Uludağ Kayak Pistleri hakkında bilmeniz gerekenler:
Çeşitli Zorluk Dereceleri: Uludağ’da bulunan kayak pistleri, başlangıç seviyesinden profesyonel kayakçılara kadar her seviyeden insan için uygun zorluk derecelerine sahiptir. Bu, herkesin kendi beceri seviyesine uygun bir pist bulabileceği anlamına gelir.
Muhteşem Manzaralar: Kayak yaparken etkileyici dağ manzaralarının keyfini çıkaracaksınız. Beyaz örtüyle kaplı dağlar arasında kaymak, unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlar.
Uygun Altyapı: Uludağ’daki kayak pistleri, modern tesisler ve ekipmanlarla donatılmıştır. Kiralık ekipmanlar, kayak okulları ve sıcak içecek servisleri gibi hizmetler, ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunar.
Kar Kalitesi: Uludağ, genellikle kaliteli kar koşullarına sahiptir. Bu da demek oluyor ki, kayak severler burada kaliteli ve güvenli bir kayak deneyimi yaşayabilirler.
Gece Kayak: Bazı pistlerde gece kayak imkanı da bulunmaktadır. Ay ışığında veya pistlerin aydınlatmasıyla gece kayak yapmak, farklı bir heyecan sunar.
3- Palandöken - Erzurum
En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğundadır ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapabilirsiniz. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı 1100 metredir. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplamda 19 lift taşıyıcı sistem bulunmaktadır: 19 adet lift (saatte 24000 kişi taşıma kapasitesine sahiptir.)