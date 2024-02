Bu kış ziyaret edilecek en iyi 8 kayak merkezi

TÜRKİYE'DE ZİYARET EDİLEBİLECEK EN İYİ KAYAK MERKEZLERİ

1- Kartalkaya - BOLU

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bakanlar Kurulunca ilan edilen "Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde yer alır. Bölgedeki 5 adet tesis, kış sezonu olan Aralık -Nisan ayları arasında toplam 1600 yatağıyla faaliyet göstermektedir. Kartalkaya otelleri bünyesinde 2 adet ana kayak alanı içerisinde toplam 18 adet mekanik tesis ile çeşitli eğim ve zorluk derecelerinde toplam 25 adet pist vardır. Pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulmaktadır. Kartalkaya’da özel teşebbüse ait 5 adet konaklama tesisi mevcuttur. Oteller her türlü aktivite ve konfora sahiptir. Mekanik tesislerin toplam kapasitesi 8000 kişi/saattir. Tesislerde deneyimli kayak ve snowboard öğretmenleri ile personeli bulunmaktadır. Her otelin kendi bünyesinde ilk yardım ve sağlık hizmeti verilmektedir. Tesislerden her türlü kayak malzemesi kiralanabilmektedir. Avrupa standartlarında Türkiye'nin en büyük “snowpark”ları Kartalkaya’da bulunmaktadır. Alanda çeşitli zorluk derecelerinde ana rampa-kicker line, bordercross, rail line ve rail-box’lar vardır.