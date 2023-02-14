Bunun adı aşk: İkon statüsüne çıkmış ünlü aşıklar

JIM HALPERT & PAM BEESLY

The Office’in ana çifti Jim ve Pam’i, iki yakın arkadaş olarak tanıdık ancak aralarındaki o naif çekimi hissetmemek mümkün değildi. Pam’in asla ona uymayan ve ‘Pam, neden bu adamla birliktesin, neden?’ diye sorguladığımız Roy ile üç yıldır nişanlı olması, ikiliye sancılı bir süreç geçirtti. Jim, Pam’i hak edenin kendisi olduğunu başından beri biliyordu ve arkadaşlık kartını kullanarak onun kalbini adım adım kazandı. İkilinin bu kadar ikonik olması, normalliklerinden geliyor. Onlar sıradan, gerçek bir aşk yaşayarak izleyenleri de aşka inandırdılar.