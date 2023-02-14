Bunun adı aşk: İkon statüsüne çıkmış ünlü aşıklar
Aşkın farklı evrelerini ortaya koyan ve belirli bir kavrama ait olmadığını gösteren birçok çifte şahitlik ettik. İkon statüsüne yükselmiş bu çiftlerle geçmişte ve günümüzde, gerçekte ve kurguda aşkın varlığına yemin ediyoruz.
Hazırlayan: İrem Naz Güzel
KLEOPATRA & ANTONIUS
Antonius ve Kleopatra’nın aşkı, Shakespeare’i kıskandırıp üstüne oyun yazdıracak kadar trajedilerle dolu. Antonius’un tarihin karşı konulamaz kadını Kleopatra’ya aşık olmaması imkansızdı. Mısır ve Roma arasında mekik dokuyan çift, zevkleri ve siyasi sorumlulukları arasında dengeyi çok iyi oturtsa da şarap ve partilerle geçen aşk maceraları, siyasi güçleriyle birlikte kaosa sürüklendi. Antonius denizde savaşırken, Kleopatra’nın intihar ettiğine dair dedikodu çıkardığı söylentiler arasında. Buram buram Romeo ve Juliet kokan bu hikayede, Antonius karısının sözde ölüm haberini alınca onsuz bir yaşam düşünemediği için canına kıyar. Kleopatra da oynadığı oyunun vicdan azabıyla zehir şişesini kafasına diker ve ebedi olarak Antonuis’un yanına gider. İhtiraslı aşkları ve biraz da toksik davranışları, onlara trajik bir son yaşatsa da ‘devlerin aşkı’ olarak hatırlanırlar.
JIM HALPERT & PAM BEESLY
The Office’in ana çifti Jim ve Pam’i, iki yakın arkadaş olarak tanıdık ancak aralarındaki o naif çekimi hissetmemek mümkün değildi. Pam’in asla ona uymayan ve ‘Pam, neden bu adamla birliktesin, neden?’ diye sorguladığımız Roy ile üç yıldır nişanlı olması, ikiliye sancılı bir süreç geçirtti. Jim, Pam’i hak edenin kendisi olduğunu başından beri biliyordu ve arkadaşlık kartını kullanarak onun kalbini adım adım kazandı. İkilinin bu kadar ikonik olması, normalliklerinden geliyor. Onlar sıradan, gerçek bir aşk yaşayarak izleyenleri de aşka inandırdılar.
MORTICIA & GOMEZ ADDAMS
Normalliği yerle bir eden, ilişkilerinde BDSM’i eksik etmeyen ve kendi özgürlüklerini asla kısıtlamayan Morticia ve Gomez Addams çifti, karanlığa ve tuhaflığa olan sevgileriyle birbirinden asla kopamıyor. Müstehcenliği romantizmle harmanlayarak, toplumdaki muhafazakar ve cinselliği kapalı kutuda saklayan zihniyete kafa atmaktan da geri durmuyorlar. Morticia’nın Gomez’e işkence ederek zevk alıyor olması ya da Gomez’in onu tatmin etmek için yaşıyor olması, aşklarını özel kılan detayın sadece fiziksel birliktelik olduğu anlamına gelmiyor. Şefkat, destek ve fedakarlık, bu gotik çiftin elindeki en güçlü duygular.
MR. DARCY & ELIZABETH BENNET
19. yüzyılın romantik yazarı Jane Austen’in yarattığı en popüler çift, Mr. Darcy ve Elizabeth. Gurur ve Önyargı kitabının gururlu aşıkları, ‘büyük aşklar nefretle başlar’ sözünün hayat bulmuş hali. Evliliğe karşı olan Elizabeth ve burnu büyük Mr. Darcy, karşılaştıkları ilk andan itibaren birbirlerinden hiç hoşlanmadı. Gururlarından aşık olduklarını kendilerine bile itiraf edemezken, Mr. Darcy’nin cesaretini toplayıp Elizabeth’in karşısına çıktığında yaptığı: “Vücudumu ve ruhumu büyülediniz, sizi seviyorum. Bugünden sonra bir daha sizden ayrılmak istemiyorum” konuşması hem Elizabeth’i evliliğe ikna eder hem de Mr. Darcy’i vazgeçilmez bir ‘book boyfriend’i yapar.