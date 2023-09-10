Cildinizi ışıl ışıl parlatmanıza yardımcı olabilecek 6 tüyo

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HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
- İlk adım olarak kullanılan makyaj bazını seçerken, parıltılı ve ışıltılı bitişi olan ürünleri tercih edin. Böylece makyaj, daha parlak görünür ve sıcağa karşı daha dayanıklı kalır.
- İkinci adım olarak kullanacağınız ürün, fondöten yerine bronz pudralar. Yaz aylarında fondöten, cildi kurutarak ağır bir görünüm verecektir. Bunun yerine bronz pudra ile daha canlı bir cilt elde edebilirsiniz. Büyük bir pudra fırçası ile öncelikle yanaklara ve elmacık kemiklerine; sonra da alın, burun ve çeneye uygulayabilirsiniz. Teniniz, buğday tonlarına dönükse daha koyu tonda bronzerları; açık tenliyseniz daha sıcak bronzerları tercih edin.
- Bronz ten makyajının sırrı, cildinizin ışıl ışıl görünmesi olduğunu söylemiştik. Bunun için strobing uygulamasını deneyebilirsiniz. Yüzünüzün çıkıntılı bölgeleri için aydınlatıcı kullanabilirsiniz. İçinde altın veya rose gold tonları olan aydınlatıcılar, bronz tonların daha canlı ve enerjik görünmesini sağlar.
- Bronz makyaj uygularken, koyu tonları ya da neon renkleri tercih etmeyin. Koyu bir ten üzerine uygulayacağınız parlak renkler, oluşturacağı tezatlık nedeniyle iyi bir sonuç vermeyebilir. Göz makyajını seçerken ışıltılı bronz tonlarına yer verin. Metalik ve krem farlar, gözlerinize ışıltı katar. Göz kapağının ortasına sarı ya da altın tonlarında far sürerek gözlerinizi daha iri gösterebilirsiniz.
- Bronz makyajda maskara seçiminde kahve, mavi ya da lila tonlarına gidebilirsiniz. Siyah ise her zaman klasik ve çekici bir görünümün anahtarıdır.
- Dudakları ise ıslak görünüm veren dudak parlatıcısı ya da parlak tonlardaki rujlarla renklendirebilirsiniz. Özellikle mercan, nude, kahve ve açık pembe renklerini tercih edebilirsiniz.
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Sonsuz Işık
Bronz ve ışıltılı makyajıyla her zaman güzelliğini konuşturan Beyonce, göz kamaştırıyor.
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Nars Afterglow Lip Balm Torrid dudak parlatıcısı
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Shiseido Kajal Inkartist göz kalemi ve far