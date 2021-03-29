Tıkalı lavabo doğal yöntemlerle nasıl açılır? Bu pratik önerileri deneyebilirsiniz

Tıkanan lavaboyu açmak, herkesin sıkça karşılaştığı fakat çözümü aslında sandığımızdan daha kolay bir durum. Tıkanmış lavaboyu açmanın kimyasal çözeltilerden farklı olmayan çok doğal yöntemleri de var. Bir profesyonel yardımından önce tıkalı lavaboyu açmak için bu doğal yöntemleri deneyebilirsiniz... Peki, evde tıkalı lavabo doğal yöntemlerle nasıl açılır? Birlikte bakalım...

Tıkanan lavabolar ya da evdeki giderlerin tıkanması tüm ev için alarm vaziyeti almak demektir. Bazı zamanlar birkaç kere kendimiz denesek de tıkanıklığı açmak bir hayli uğraştırabilir. Kimileri kimyasal yöntemlerle lavabo açmayı deneyebilir. Ancak bunun da olumsuz yönleri var: Kimyasal kullanarak lavabo açmanın olumsuz yönlerden bazıları şu şekildedir;

Kimyasallar gider açmaya yararlar ancak çok sık aralıklarla kullanıldığında lavabo borularının bağlantı noktalarında var olan, su sızdırmasını önleyici contalara yüksek zarar verir.

Tehlikeli kimyasallar, emniyet tedbirleri alınmadığında cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir.

İçeriğinde asit bulunan lavabo açıcı kimyasallar, canlı yaşamını olumsuz etkilediği gibi doğal yaşama da oldukça zarar vermektedir.

Lavaboyu açarken soluduğumuz hava vücudumuza girer ve bize oldukça zarar verebilir.



Yukarıdaki problemlere maruz kalmadan vücudumuza ve doğaya zarar vermeden tıkalı bir lavaboyu açmanın doğal çözümü ve kolay yolu karbonattır.

KARBONATLA TIKALI LAVABO AÇMA

Karbonat uygulamasının nasıl kullanacağına gelirsek; Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15-20 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın. Lavaboyu açmak işte bu kadar kolay.

Ev temizliği için pratik fikirler konulu makalemize de bakabilirsiniz.

TIKALI BANYO LAVABOSU NASIL AÇILIR?

Tıkalı banyo lavabosu nasıl açılır sorusu için bir de homedepot.com'un önerilerine bakalım... Saç, kişisel bakım malzemeleri hata sabun lavabonuzun içinde veya çevresinde kirliliğe ve zamanla lavaboda tıkanıklığına yol açabilir. Homedepot'un önerileri şöyle:

1- Lavabonuzun tıkanma nedenini bulun:

Lavabonuzdaki su eğer çok hızlı boşalmıyorsa lavabonuz tıkanmaya başlıyor demektir. Pek çok neden lavabo tıkanıklığına yol açabilir. Saç birikintisi, sabun tortuları veya lavaboya düşen parçacıklar bu tıkanıklığın sebebi olabilir.

2-Kaynar su ile lavabo tıkanıklığını açabilirsiniz.

Tıkanmış lavaboyu açmak için tek bir çözüm yetmez pek çok yöntemle tıkalı lavaboyu açabilirsiniz.

Lavabonuzdaki suyun tamamen boşalmasını sağlayın. Zaman alabilir sabırlı olun.

Adım 2) Bir tencereyi su ile doldurun

Adım 3) Suyu dikkatlice gidere doğru dökün.

Adım 4) Suyun boşalmasına izin verin. Tıkanıklık devam ederse bu işlemi tıkanıklık geçene kadar tekrarlayın eğer yine işe yaramazsa aşağıdaki yöntemleri deneyin.



3-Doğal çözücülerle lavabo tıkanıklığını açın

Kaynar su yöntemi lavabo tıkanıklığınızı açabilir eğer açmazsa evde yapacağınız doğal çözücülerle lavabo tıkanıklığınızı giderebilirsiniz.

Adım 1) Lavabonuzdaki suyun tamamen boşalmasını sağlayın. Zaman alabilir sabırlı olun.

Adım 2) Lavabo giderine bardağın 4’te 1’i kadar karbonat dökün. Huni yardımıyla tüm karbonatı giderlere yayabilirsiniz.

Adım 3) Huniyle bardağın 4’te 1’i kadar sirke dökün

Adım 4) Lavabo tıpası kullanın. Lavabo tıpası yok ise havlu yardımıyla yapabilirsiniz. 20 dakika bekleyin.

Adım 5) Kaynar suyu bir tencere yardımıyla yavaşça lavabo giderine dökün. Gerektiği durumlarda bu işlemi tekrarlayın.



Not: Doğal çözücüler genelde etkili çözümlerdir eğer işe yaramazsa lavabo için açıcılar kullanılabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta ise bu ürünleri kullanırken üzerinde yazan talimatlara uyunuz.

4) Pompa ile lavaboyu açmayı deneyin.

Pompa evin her yerinde kullanılabilen kullanışlı aletlerden biridir. Lavabonuzu açmak için mümkünse küçük başlıklı pompalar kullanın.

Adım 1) Lavabo tıpasını giderden çıkarın ve bir kenara koyun

Adım 2) Lavaboya biraz su ekleyin

Adım 3) Pompayı gideri ortalayacak bir şekilde yerleştirin ve 15 saniye boyunca yukarı aşağı pompalayın.

Adım 4) Pompayı çıkartın. Suyunuzun hızlı bir şekilde aktığını göreceksiniz.

Adım 5) Lavabonuzdaki tıkanıklığı test edin inatçı tıkanıklığı gidermek için pompaya tekrar ihtiyacınız olabilir.





5) Banyo lavabonuzu temiz tutmak için 7 yöntem.

Lavabo tıkanıklığını gidermek zor olabilir bu yüzden bu bakım önerileriyle lavabonuzu tıkanıklıklardan koruyabilirsiniz.