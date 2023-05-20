Anasayfa Galeri Denimin çarpıcı rahatlığı Denimin çarpıcı rahatlığı Genel geçer kalıpları aşıp her karakterin tavrına tam uyum sağlıyor. Herkesin kalbini çalacak doğru bir blue jean vardır, sizinki hangisi? 20 Mayıs 2023 1 / 17 Hazırlayan: Simay Engür 2 / 17 CEKETTE 3 / 17 ACADEMIA 4 / 17 CONVERSE sık okunanlar Kişilik testi: Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu ünlüleri makyajsız tanıdınız mı? Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri magazin Şeyma Subaşı ve Meedo'nun balayı pozları Sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim Kraliçe dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu