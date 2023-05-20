Denimin çarpıcı rahatlığı

Genel geçer kalıpları aşıp her karakterin tavrına tam uyum sağlıyor. Herkesin kalbini çalacak doğru bir blue jean vardır, sizinki hangisi?

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Denimin çarpıcı rahatlığı - Resim : 1

Hazırlayan: Simay Engür

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Denimin çarpıcı rahatlığı - Resim : 2

CEKETTE 

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Denimin çarpıcı rahatlığı - Resim : 3

ACADEMIA 

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Denimin çarpıcı rahatlığı - Resim : 4

CONVERSE 