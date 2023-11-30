İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne? Nerede çekildi? Netflix'te zirveye çıktı...
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı, Netflix'te ilk hafta zirveye çıktı. Film, en çok İngilizce olmayan film listesinin ilk sırasında yer aldı. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu ne? İşte filmin konusu, künyesi, oyuncuları...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ 24 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Netflix rakamlarına göre film ilk haftasında dünya çapında büyük ilgi görmüş durumda. Önce filmin konusu ve künyesine, ardından akamların söylediklerine bakalım:
İstanbul İçin Çok Çağrı Filmi Künyesi
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Gönenç Uyanık
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yazar: Nuran Evren Sit
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023
Süre: 1 saat 31 dakika
İstanbul İçin Son Çağrı konusu
İkiliyi 13 yıl sonra yeniden bir araya getiren film New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikayeyi anlatıyor:
“İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.”
İstanbul İçin Son Çağrı oyuncuları
Beren Saat - Serin
Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet
Senan Kara - Psikolog
İstanbul İçin Son Çağrı nerede çekildi?
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi New York'ta çekildi.
NETFLİX'TE ZİRVEYE ÇIKTI
Netflix geçen hafta dünya genelinde en çok izlenen filmlerini duyurdu. İngilizce olmayan filmler listesinin zirvesinde İstanbul İçin Son Çağrı var. Film geçen hafta dünya genelinde 1. sırada yer aldı.
Film, 20 Kasım-26 Kasım haftasında 10.7 milyon görüntülenme ile Netflix'te, İngilizce olmayan filmler listesinin ilk sırasında yer aldı. İstanbul İçin Son Çağrı bu sonuçla İngilizce filmlere göre de oldukça başarılı. Çünkü en çok izlenen İngilizce filmler Leo (34.6 milyon) ve ikinci sıradaki Hayatımın En İyi Noel Tatili'nden (13.3 milyon) sonra 3.sırada yer alan filmin görüntülenme rakamı 8.8 milyon...
Netflix verilerine göre film farklı kıtalarda Kolombiya'dan Honduras'a, Uruguay'dan, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya'ya; Norveç'ten Kenya'ya, Kuveyt'ten Tayvan'a tam 76 ülkede Top 10 listesinde yer aldı.