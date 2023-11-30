İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne? Nerede çekildi? Netflix'te zirveye çıktı...

NETFLİX'TE ZİRVEYE ÇIKTI

Netflix geçen hafta dünya genelinde en çok izlenen filmlerini duyurdu. İngilizce olmayan filmler listesinin zirvesinde İstanbul İçin Son Çağrı var. Film geçen hafta dünya genelinde 1. sırada yer aldı.

Film, 20 Kasım-26 Kasım haftasında 10.7 milyon görüntülenme ile Netflix'te, İngilizce olmayan filmler listesinin ilk sırasında yer aldı. İstanbul İçin Son Çağrı bu sonuçla İngilizce filmlere göre de oldukça başarılı. Çünkü en çok izlenen İngilizce filmler Leo (34.6 milyon) ve ikinci sıradaki Hayatımın En İyi Noel Tatili'nden (13.3 milyon) sonra 3.sırada yer alan filmin görüntülenme rakamı 8.8 milyon...

Netflix verilerine göre film farklı kıtalarda Kolombiya'dan Honduras'a, Uruguay'dan, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya'ya; Norveç'ten Kenya'ya, Kuveyt'ten Tayvan'a tam 76 ülkede Top 10 listesinde yer aldı.