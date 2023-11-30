Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım)

Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 20-26 Kasım haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Squid Game: The Challenge: 1. Sezon oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım) - Resim : 1

Netflix izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık (20 - 26 Kasım 2023) Top 10 dizi listesini yayınladı. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

1. Squid Game: The Challenge: 1. Sezon

Para sıkıntısı olan birçok oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder, ancak bu oyunlar sandıkları kadar masum değildir.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım) - Resim : 2

2. Terzi: 3. Sezon

Yeteneğini büyükbabasından miras alan başarılı terzi Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalır ve en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım) - Resim : 3

3. The Crown: 6. Sezon

Altın Küre ve Emmy ödüllü dizide, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım) - Resim : 4

4. Neredeyse Sıradan Bir Aile

Bir cinayet sonucu birbirlerini korumak durumunda olan görüntüde mükemmel bir ailenin yaşadığı olaylar konu ediniyor.