Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım)

2. Terzi: 3. Sezon

Yeteneğini büyükbabasından miras alan başarılı terzi Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalır ve en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.