Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (20-26 Kasım)
Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 20-26 Kasım haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Squid Game: The Challenge: 1. Sezon oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
Netflix izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık (20 - 26 Kasım 2023) Top 10 dizi listesini yayınladı. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Squid Game: The Challenge: 1. Sezon
Para sıkıntısı olan birçok oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder, ancak bu oyunlar sandıkları kadar masum değildir.
2. Terzi: 3. Sezon
Yeteneğini büyükbabasından miras alan başarılı terzi Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalır ve en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.
3. The Crown: 6. Sezon
Altın Küre ve Emmy ödüllü dizide, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor.
4. Neredeyse Sıradan Bir Aile
Bir cinayet sonucu birbirlerini korumak durumunda olan görüntüde mükemmel bir ailenin yaşadığı olaylar konu ediniyor.