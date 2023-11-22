Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (13-19 Kasım)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. Netflix Türkiye'de 13-19 Kasım haftası en çok izlenen 10 film belli oldu. İşte o liste
1- The Killer
Geçtiğimiz hafta birinci olan film bu hafta da yerini korudu ve yine ilk sırada sırada yer aldı. Filmin yönetmen koltuğunda usta isim David Fincher oturuyor.
Filmin konusu şöyle: Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.
Başroldekiler: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard
2-Canavar Avcısı - Monster Hunder
Bir kum fırtınası sırasında kendilerini hiç tanımadıkları düşmanca bir dünyada bulan Yüzbaşı Artemis ve birliği, silahlarının işlemediği devasa canavarlarla karşılaşır.
Başroldekiler: Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman
3-Bomboş
Listenin 3. sırada bir yerli film var. Filmin konusu şöyle: Çalıştığı şirket tarafından ödenen tatil sırasında bacağını kıran bir fotoğrafçı, komşusunun villasını gözetleyerek vakit geçirirken rahatsız edici bir olaya tanık olur.
Başroldekiler: Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen, Hazar Ergüçlü
4-Hayatımın en iyi Noel tatili
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Kaderin bir cilvesi Charlotte ve Jackie'nin ailelerini Noel için bir araya getirince Charlotte eski arkadaşının kusursuz görünen hayatının gerçek olamayacağını kanıtlamaya koyulur.
Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 33, izleyici puanı ise yüzde 15.
Başroldekiler: Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs