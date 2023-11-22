Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (13-19 Kasım)

1- The Killer

Geçtiğimiz hafta birinci olan film bu hafta da yerini korudu ve yine ilk sırada sırada yer aldı. Filmin yönetmen koltuğunda usta isim David Fincher oturuyor.

Filmin konusu şöyle: Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.

Başroldekiler: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard