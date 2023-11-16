Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (6-12 Kasım)
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 film listesini yayımladı. Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok hangi filmler izlendi? İşte 6-12 Kasım tarihlerinde Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film...
1. The Killer
Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.
Başroldekiler: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard
2. Bomboş
Günel, şirket çekilişinde kazandığı bedava Kıbrıs tatilinde sempatik fakat biraz da geçmişi karanlık Şefik'le tanışır. Güzel başlayan tatil, Günel'in bacağını kırmasıyla tatsızlaşır. Sıkıntıdan komşu villadaki Şefik'i gözleyen Günel bir cinayete şahit olur. Ancak sıcak hava ve aldığı ilaçlar yüzünden gördüklerinin gerçek mi, hayal mi olduğundan emin olamaz.
Başroldekiler: Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve Hazar Ergüçlü
3. Soygun Sanatı (Wingwomen)
Kaçak yaşamaktan yorulan profesyonel bir hırsız emekli olmaya karar verir. Fakat suç ortağı olan kaçış şoförü ile birlikte tamamlaması gereken son bir iş vardır.
Başroldekiler: Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Bresch
4. Locked In (Esaret)
İyi kalpli bir hemşire, komadaki bir hastanın sırlarını açığa çıkarmaya çalışır. Fakat sırların ardında acı bir rekabet, ihanet ve cinayetin yattığını keşfeder.
Başroldekiler:Famke Janssen, Rose Williams, Alex Hassell