Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (6-12 Kasım)

1. The Killer

Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.

Başroldekiler: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard