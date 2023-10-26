Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (16-22 Ekim)

Dünya genelinde Netflix üzerinden geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (16-22 Ekim) Netflix’te film kategorisinde “Olds Dads” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film…

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Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (16-22 Ekim) - Resim : 1

1. Old Dads

Orta yaşlı, huysuz bir baba ve iki yakın dostu, Y kuşağından CEO'ların ve güçlü anaokulu müdürlerinin değişen dünyasına ayak uyduramadıklarını görürler. 

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Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (16-22 Ekim) - Resim : 2

2. The Devil on Trial

Bu karanlık belgesel, canlandırmalar ve amatör çekimlerden faydalanarak küçük bir çocuğun içine şeytan girdiği iddialarını ve daha sonra gerçekleşen vahşi cinayeti inceliyor.

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Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (16-22 Ekim) - Resim : 3

3. Gemini Man 

Yakın zamanda emekli olmuş bir keskin nişancı, kendisinin gizli bir devlet kurumunun onu öldürmek için tasarladığı daha genç, daha güçlü ve klonlanmış bir versiyonuyla karşı karşıya gelir.

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Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (16-22 Ekim) - Resim : 4

4. Reptile

Genç bir emlakçının vahşice öldürülmesinin ardından gerçekleri araştırmak için harekete geçen sert bir dedektif aldatmacalarla örülü karmaşık bir ağı ortaya çıkarır.