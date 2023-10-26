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Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (16-22 Ekim)
Dünya genelinde Netflix üzerinden geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (16-22 Ekim) Netflix’te film kategorisinde “Olds Dads” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film…
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1. Old Dads
Orta yaşlı, huysuz bir baba ve iki yakın dostu, Y kuşağından CEO'ların ve güçlü anaokulu müdürlerinin değişen dünyasına ayak uyduramadıklarını görürler.
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2. The Devil on Trial
Bu karanlık belgesel, canlandırmalar ve amatör çekimlerden faydalanarak küçük bir çocuğun içine şeytan girdiği iddialarını ve daha sonra gerçekleşen vahşi cinayeti inceliyor.
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3. Gemini Man
Yakın zamanda emekli olmuş bir keskin nişancı, kendisinin gizli bir devlet kurumunun onu öldürmek için tasarladığı daha genç, daha güçlü ve klonlanmış bir versiyonuyla karşı karşıya gelir.
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4. Reptile
Genç bir emlakçının vahşice öldürülmesinin ardından gerçekleri araştırmak için harekete geçen sert bir dedektif aldatmacalarla örülü karmaşık bir ağı ortaya çıkarır.