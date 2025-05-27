“Bahar” dizisinin Timur’u öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' bu akşam 2. sezon finalini yapacak. Tanıtımda yer verilen flaş olay dikkat çekti. Dizide 'Timur' karakterine Mehmet Yılmaz Ak’ın bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor. Tanıtımı görenler "Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?" sorularına cevap aramaya başladı.

Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın prestijli dergilerinden birine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuğa bilinçli bir tercih sonucu başlamadığını ifade etmişti.

Sanata olan ilgisinin zamanla geliştiğini belirten Ak, “Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu. Ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti” demişti.

Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Altı çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olan Ak, eğitim hayatına Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı. Ancak sanata olan ilgisi nedeniyle bu bölümü yarıda bırakarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurarak tiyatro dünyasına adım attı. Kaleme aldığı "5. Basamak" adlı oyunuyla 2008 yılında Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon ödülü kazandı.

"Ben de Özledim" dizisiyle televizyona giriş yapan Mehmet Yılmaz Ak, ardından "İçerde", "Çukur", "Ramo", "Dudullu Postası", "Hakan: Muhafız", "Halka", "Kurşun" ve "Ya İstiklal Ya Ölüm" gibi önemli projelerde rol aldı. 2021-2023 yılları arasında ise "Yargı" dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son olarak "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinde Timur Yavuzoğlu karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor.