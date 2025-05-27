İlhan Şeşen'in eşi: Son iki ayda hiç konuşamadık

İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Uzun zamandır tedavisi süren Şeşen 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Şeşen'in ailesi acı haberi sosyal medyadan paylaştıkları şu ifadeler ile duyurdu:

Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Usta oyuncuya son görevini yapmak için pek çok sanatçı da anma töreninde yer aldı.

"KONUŞAMIYORDU ARTIK, DUYAMIYORDU"

Magazinburada'dan Samet Aday'ın haberine göre; İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen, Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki anma töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şeşen açıklamasında "Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik, her şey bitti gitti" dedi.



