Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (30 Ekim-5 Kasım)

3. Cold Pursuit

Liam Neeson'ın canlandırdığı Nels Coxman, Rocky Dağları’nda kar küreyiciliği yapan sıradan bir aile babasıdır. Karısıyla (Laura Dern) birlikte sürdürmekte olduğu sessiz yaşamı oğlunun gizemli ölümünün ardından cehenneme döner. Nels’in adalet arayışı, oğlunun ölümüyle bağlantılı olduğuna inandığı bir uyuşturucu lordu olan Viking’ten (Tom Bateman) intikam almaya ve uyuşturucu kartelini yok etmeye karar vermesine neden olur. Dağlarda geliştirdiği avcılık yeteneklerini kullanarak Viking’in bütün çalışanları ve ortaklarını bir bir “ortadan yok eden” Nels, sıradan bir adamdan buz gibi soğukkanlı bir katile dönüşür. Hiç kimse ve hiçbir şey Nels'in ettiği intikam yeminini bozamaz. Adalet mutlaka sağlanacaktır!