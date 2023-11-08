Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce 10 film (30 Ekim-5 Kasım)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. İşte Netflix'te geçen hafta (30 Ekim-5 Kasım) en çok izlenen İngilizce 10 film...
1. Locked In (Esaret)
İyi kalpli bir hemşire, komadaki bir hastanın sırlarını açığa çıkarmaya çalışır. Fakat sırların ardında acı bir rekabet, ihanet ve cinayetin yattığını keşfeder.
2. Pain Hustlers (Acı Reçete)
Parasız kalan hırslı bir bekâr anne bir ilaç şirketinde kazançlı bir iş bulur. Ancak yeni ve güçlü bir ağrı kesiciyle başarıyı yakalamak için ne kadar ileri gidebilir?
3. Cold Pursuit
Liam Neeson'ın canlandırdığı Nels Coxman, Rocky Dağları’nda kar küreyiciliği yapan sıradan bir aile babasıdır. Karısıyla (Laura Dern) birlikte sürdürmekte olduğu sessiz yaşamı oğlunun gizemli ölümünün ardından cehenneme döner. Nels’in adalet arayışı, oğlunun ölümüyle bağlantılı olduğuna inandığı bir uyuşturucu lordu olan Viking’ten (Tom Bateman) intikam almaya ve uyuşturucu kartelini yok etmeye karar vermesine neden olur. Dağlarda geliştirdiği avcılık yeteneklerini kullanarak Viking’in bütün çalışanları ve ortaklarını bir bir “ortadan yok eden” Nels, sıradan bir adamdan buz gibi soğukkanlı bir katile dönüşür. Hiç kimse ve hiçbir şey Nels'in ettiği intikam yeminini bozamaz. Adalet mutlaka sağlanacaktır!
4. Spider-Man: Across the Spider-Verse
2018 yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devam filmi; Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.