Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi reklam filmi olarak da büyük beğeni topladı

Başarılı genç yönetmen Emir Mavitan’ın hem sinema hem de reklam dünyası için yenilikçi bir hamleye daha imza attı. Mavitan’ın kurucusu olduğu Mug Production imzalı ve Mavitan’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Almila Ada, Yağmur Ün, Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş’ın kadrosunda yer aldığı, uluslararası festivallerden büyük beğeni toplayan Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi filmi yeniden montajlanarak mücevher markası Caged Bird Design’ın reklam filmi oldu.

Caged Bird Design'in meşhur incisinden ilham alarak hikayeleşen filmin, hazırlanan reklam filmi de büyük beğeni topladı. Markanın ürünleri filmin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Almila Ada tarafından kullanıldı.

PARILDAYAN İNCİNİN TUHAF HİKAYESİ CAGED BIRD DESIGN REKLAM FİLMİ

PARILDAYAN İNCİNİN TUHAF HİKAYESİ KONUSU NE?

Paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye vefat etmiş büyükannelerinden kalan direktifler aracılığıyla ulaşmaya çalışan iki genç kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Zaman, mekan, varoluş, gerçeklik gibi konulara farklı bir bakış açısı sunan dram-fantastik temalı bu kısa film, moda çekimleri kadar etkileyici sanat filmleri kadar ince detaylarla dolu. Emir Mavitan’ın yapımcı ve yönetmenliğini yaptığı film Seattle ve Sarajevo gibi önemli moda filmleri festivallerinden ödüllerle döndü.

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