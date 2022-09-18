Tozluyaka dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte dizinin künyesi

Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, NTC Medya imzalı “Tozluyaka” dizisi pazar günleri FoxTV'de izleyici ile buluşuyor. Dizinin başrollerinde Emre Kınay ile Dolunay Soysert yer alıyor. Bu makalede Tozluyaka dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? sorusunun yanıtlarına ve dizinin künyesine bakıyoruz.

KÜNYE

Yapımcı:FATİH AKSOY & MEHMET YİĞİT ALP

Yönetmen: SEMİH BAĞCI

Senaryo: YEKTA TORUN

Tür: Gençlik/Dram

TOZLUYAKA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tozlukaya dizisi özetle iki farklı dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alıyor.

FoxTV'nin internet sitesinde Tozluyaka dizisinin konusu şöyle paylaşılıyor. Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kenan Yağızoğlu (Emre Kınay)

Derya Öztürk (Dolunay Soysert)

Önder Koçak (Tayanç Ayaydın)

Ali Öztürk (Kaan Mirac Sezen)

Cemre Yılmaz ( Ecem Çalhan

Berk Yağızoğlu (Ulvi Kahyaoğlu)

Zeyno Sarı (Serra Pirinç)

Hazal Küçük (Çağla Şimşek)

Arap (Sinan) Narinses (Can Bartu Arslan)

Vefa Akın (Durukan Çelikkaya)

Ege Şimşek (Özgür Daniel Foster)

Çağrı Koçak (Ahmet Hakan Zavtlak)





GENÇLER FİŞEK GİBİ

Dizide yer alan isimler arasında Tayanç Ayaydın da var. Ayaydın dizinin genç kadrosuyla ilgili "Gençlerimiz daha önce de söylediğim gibi fişek gibiler ve çok öğrenmeye açıklar. Durmadan soru soruyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor. Deneyim paylaşabilmek, onların enerjisinden kendi enerjimizi hatırlayabilmek çok güzel. Umuyorum ki bu proje birçoğu için bir okul mahiyetinde olacak, oluyordur da. Ne mutlu.." diyor.

Emre Kınay dizide güce tapan, ihtiraslı Kenan Yağızoğlu karakterini canlandırıyor. Kınay dizi için bir röportajında samimiyete vurgu yapmış ve "Samimiyet. Oradaki hiçbir karakter -mış gibi yapmıyor. Herkes gerçekten yazılanları içinde hissediyor ve bunu yansıtıyor" demişti.