Dünden bugüne öpücük

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Birçoklarına göre dudak, yüzün odak noktası olarak kabul ediliyor; çünkü aslında siz daha bir şey söylemeden hakkınızda çok şey anlatabiliyor. Dudaklar üzerine uzun yıllardır pek çok araştırma yapılmış ve bu araştırmaların sonucunda kültürlere, sosyal psikolojiye, cinselliğe ve hatta modaya bile yön verdiğini söylemek mümkün.