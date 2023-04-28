Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı: Fotoğraflara beğeni yağdı
Uzun süredir birlikte olan Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer dün akşam sade bir tören ile nişanlandı. Çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İşte Eda Ece'nin nişanından fotoğraflar...
1 / 17
20 Haziran'da evlenecek olan ünlü oyuncu Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer , dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.
2 / 17
Eda Ece, nişan gecesinde çekilen bu fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
3 / 17
Ünlü oyuncunun paylaşımına paylaşımına Gamze Erçel, Aslı Enver, Demet Akalın, Arzu Sabancı, Biran Damla Yılmaz, Derya Şensoy, Berk Oktay, Pınar Altuğ ve Gülse Birsel gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.
4 / 17
Eda Ece fotoğraflarına "Babamı, annemi, dayımı, kız kardeşlerimi ve eşlerini o kadar çok seviyorum ki. İyi ki varsınız🤍" notunu da düştü.