Ebrar Karakurt yeniden imaj değişikliğine gitti
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir kez daha imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından yeni stilini takipçileriyle paylaşan Karakurt'un bu değişimi, kısa sürede gündem oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, saçlarındaki imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekledi.
Bugüne kadar sarı, kumral, pembe, yeşil tonlarını deneyen ve zaman zaman saçlarını kazıtan Karakurt, şimdi tekrar sarıya boyattı.
Karakurt, en son saçlarını kazıttığı pozunu paylaşmıştı.
İşte Ebrar Karakurt'un bazı imaj değişiklikleri...