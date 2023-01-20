Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu

Cildimizdeki kusurları saklayan, yeri geldiğinde nemlendiren, yeri geldiğinde matlaştıran aynı anda da sıkılaştıran fondötenler olmasaydı ne yapardık?

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Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu - Resim : 1

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Fondöten kullanmak çoğu zaman hayat kurtarıcı olsa da düzgün şekilde uygulanmayan bir fondöten, kötü bir görüntüye de sebep olabilir. Fondöteni kullanmanın hiç değişmeyen bazı kuralları vardır. En önemlilerini sıralıyoruz!

  1. Fondöteninizin altına mutlaka ama mutlaka nemlendirici bir baz ya da nemlendirici bir krem uygulamanız gerekir.
  2. Fondöteninizin topaklanmaması, burun kenarlarında birikmemesi ve eşit şekilde dağılması için fırça ya da sünger ile sürmelisiniz. Ayrıca nemli makyaj süngerleri de pütürlenmeyi önlemede oldukça yardımcı oluyor.
  3. İki kaş arasına sürerken yukarı doğru; alın ve yanak bölgesine sürerken aşağıya doğru sürmelisiniz.
  4. Özellikle de yağlı ciltlerde fondötenin daha uzun süre dayanması için üzerine transparan bir pudra uygulamanız gerekiyor. Böylece uzun saatler boyunca akma, dağılma olmaz.
  5. Cilt alt tonu sıcaksa sarı alt tonlu, cilt alt tonu nötrse sarı ve pembe karışık alt tonlu, cilt alt tonu soğuksa pembe alt tonlu fondöten seçimi yapabilirsiniz.
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Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu - Resim : 2

KRYOLAN SUPRACOLOR NB FONDÖTEN 

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Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu - Resim : 3

GIORGIO ARMANI (BEYMEN) LUMINOUS SILK FONDÖTEN 

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Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu - Resim : 4

DOLCE&GABBANA VELVET SKIN MATTE FONDÖTEN 