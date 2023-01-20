Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Fondöten kullanmak çoğu zaman hayat kurtarıcı olsa da düzgün şekilde uygulanmayan bir fondöten, kötü bir görüntüye de sebep olabilir. Fondöteni kullanmanın hiç değişmeyen bazı kuralları vardır. En önemlilerini sıralıyoruz!