Fondöten Sürmenin Püf Noktaları: Doğru fondöten uygulaması için 5 ipucu

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Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
Fondöten kullanmak çoğu zaman hayat kurtarıcı olsa da düzgün şekilde uygulanmayan bir fondöten, kötü bir görüntüye de sebep olabilir. Fondöteni kullanmanın hiç değişmeyen bazı kuralları vardır. En önemlilerini sıralıyoruz!
- Fondöteninizin altına mutlaka ama mutlaka nemlendirici bir baz ya da nemlendirici bir krem uygulamanız gerekir.
- Fondöteninizin topaklanmaması, burun kenarlarında birikmemesi ve eşit şekilde dağılması için fırça ya da sünger ile sürmelisiniz. Ayrıca nemli makyaj süngerleri de pütürlenmeyi önlemede oldukça yardımcı oluyor.
- İki kaş arasına sürerken yukarı doğru; alın ve yanak bölgesine sürerken aşağıya doğru sürmelisiniz.
- Özellikle de yağlı ciltlerde fondötenin daha uzun süre dayanması için üzerine transparan bir pudra uygulamanız gerekiyor. Böylece uzun saatler boyunca akma, dağılma olmaz.
- Cilt alt tonu sıcaksa sarı alt tonlu, cilt alt tonu nötrse sarı ve pembe karışık alt tonlu, cilt alt tonu soğuksa pembe alt tonlu fondöten seçimi yapabilirsiniz.
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KRYOLAN SUPRACOLOR NB FONDÖTEN
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GIORGIO ARMANI (BEYMEN) LUMINOUS SILK FONDÖTEN
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DOLCE&GABBANA VELVET SKIN MATTE FONDÖTEN