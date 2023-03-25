Gelecekte bu pasaportlara veda edebiliriz: İşte nedeni

3 BOYUTLU YAZICIDAN YİYECEK

Rapordaki bir diğer tahmine göre üç boyutlu baskı da konukların varış noktalarına ulaştığında geri dönüştürülebilir tatil kıyafetleri basmalarını sağlayacak. Ayrıca üç boyutlu yazıcıdan basılmış otel büfesi yiyecekleri, tatildekilerin yemek israfını azaltırken yemek istedikleri her şeyi basmalarına imkan tanıyacak.