2025'te popülaritesi artacak 8 muhteşem destinasyon
Uzmanlar bu yerlerin gelecek yıl herkesin yapılacaklar listesinde olacağını öngörüyor. Peki bu ülkeler hangileri? Gelin birlikte 2025 yılın en popüler olacak seyahat rotalarını birlikte keşfedelim...
Yeni yıl yaklaşırken, uzun zamandır yapmak istediğiniz seyahatleri planlamak için mükemmel bir zaman. Ve dünya sizin istiridyeniz olsa da, seyahat uzmanlarının 2025'te ziyaret etmeye değer olduğunu söylediği birkaç özel yer var.
Uzmanlar şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de farklı birkaç yerde popülerlikte bir patlama görüyor. İşte seyahat uzmanlarının gelecek yıl herkesin radarında olacağını düşündüğü en iyi yerler...
Tayland
Travelmation'ın başkanı ve kurucusu Adam Duckworth, "Tayland seyahatinizi hemen ayırtın" diyor. "Güneydoğu Asya ülkesi muhteşem plajları, çarpıcı mimarisi ve göz alıcı tatil köyleriyle ünlü ancak 2025'te 'The White Lotus'un bir sonraki sezonu sayesinde ekstra bir ivme kazanacak."
Duckworth, HBO dizisinin ilk iki sezonundan sonra Hawaii ve Sicilya'ya seyahatlerde artış gördüğünü, bu nedenle Tayland için de aynı şeyin geçerli olacağını öngördüğünü söylüyor.
Orlando, Florida
ABD içinde seyahat etmeyi düşünüyorsanız, Jonathan’s Travels’ın kurucusu ve CEO’su Jonathan Alder, Universal’ın Epic Universe’ünün Mayıs 2025’te açılması nedeniyle Orlando’yu değerlendirmeye değer olduğunu söylüyor. Bu, Orlando’da 20 yıldan uzun bir süredir açılan ilk büyük tema parkı olacak.
“Dünyanın tema parkı başkenti olarak her yıl inanılmaz derecede popüler bir seyahat noktası olan bu yepyeni park, Universal’ın şimdiye kadar açtığı en büyük parkta beş ayrı araziyle büyük bir ilgi odağı olacak,” diyor.
İtalya
İtalya'ya seyahat etmek için birçok neden var. Duckworth, Roma ve Vatikan Şehri'nde özel bir kutsal yıl olan 2025 Jübile'siyle İtalya'nın daha da büyük bir patlama yaşayacağını bekliyor.
"Kutlama için yıl boyunca yaklaşık 35 milyon insanın Roma'ya seyahat edeceği tahmin ediliyor, bu yüzden ekstra kalabalığa hazır olun," diye açıklıyor. "Jübile beklentisiyle şehrin her yerinde büyük inşaatlar yapılıyor, bu yüzden Roma yıllardır gördüğümüzden daha erişilebilir ve çarpıcı olacak."