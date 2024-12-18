2025'te popülaritesi artacak 8 muhteşem destinasyon

Yeni yıl yaklaşırken, uzun zamandır yapmak istediğiniz seyahatleri planlamak için mükemmel bir zaman. Ve dünya sizin istiridyeniz olsa da, seyahat uzmanlarının 2025'te ziyaret etmeye değer olduğunu söylediği birkaç özel yer var.

Uzmanlar şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de farklı birkaç yerde popülerlikte bir patlama görüyor. İşte seyahat uzmanlarının gelecek yıl herkesin radarında olacağını düşündüğü en iyi yerler...