Güzellik panosu: Kış sezonunda kadrajımıza giren 8 güzellik ürünü
Kış sezonunu coşkuyla karşılarken kendimizi renklerin enerjisine, kokuların büyüsüne ve cilt bakım ürünlerinin gücüne bırakıyoruz. İşte yeni sezonda kadrajımıza giren 8 güzellik ürünü.
EKSTRA HACİMLİ KİRPİKLER
Bir maskaradan neler bekliyorsunuz? Hacim mi, uzunluk mu, kıvırma mı yoksa tek tek ayırma mı? İşte yeni Flormar Hero Volume&Curl maskara tüm bunları bir arada sunuyor. Flormar’a özel geliştirilen kum saati formundaki süpersoft fiber fırçası, farklı boyutlardaki partikül yapısı, ağırlık hissi oluşturmayan formülü ile öne çıkan ürün; paraben, silikon ve parfüm de içermiyor. Flormar Hero Volume&Curl’ün marka yüzü ise oyuncu Beste Kökdemir.
Hazırlayan: Damla Durak
FLORMAR HERO VOLUME&CURL MASKARA 99 TL
TAM BİR KIŞ KOKUSU
Yaratıcısı Romano Ricci tarafından ‘her zevke hitap eden bir kahraman’ şeklinde tanımlanan Juliette Has a Gun’ın yeni parfümü Lili Fantasy, üst notalarında şekerli sakız, orta notalarında yasemin ve sümbülteber, alt notalarında ise amber ve ambroxan barındırıyor. Bu yoğun ve güçlü kış kokusunun şişe tasarımında mor renkli mücevherlerden ilham alınıyor.
JULIETTE HAS A GUN LILI FANTASY 100 ML 1355 TL
ÖLMEZ OTU MUCİZESİ
L’Occitane’ın yedi yıl süren araştırmaları sonucunda ölmez otunun yaşlanma karşıtı özellikleri keşfediliyor ve ölmez otu öz suyu ekstresi Immortelle Reset Serum’un öz maddesi olarak kullanılıyor. Serum neler mi vadediyor? Küçük altın rengi baloncuklar içinde kapsüllenmiş yağ, adeta cilt antioksidanı olarak çalışıyor ve cildi günlük saldırganlardan korumaya yardımcı olurken, cildin çok daha genç görünmesini sağlıyor. Ürünü gece bakımı olarak temiz cildinize uygulayabilirsiniz.
L’OCCITANE IMMORTELLE RESET SERUM 555 TL
ÇANTAYA ATMALIK
Benefit’in ‘çok amaçlı’ bu ürünü, yanakları ve dudakları en doğal şekilde renklendirmek için gerçek bir kurtarıcı ve şimdi yepyeni bir rengiyle karşımızda: Play Tint. Dağılma ve bulaşma yapmayan, kalıcılığını da uzun süre koruyan Play Tint’i hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan parmaklarınızla rahatça uygulayıp dağıtabilirsiniz.
BENEFIT PLAY TINT YANAK VE DUDAK RENKLENDİRİCİ 229 TL