Güzellik panosu: Kış sezonunda kadrajımıza giren 8 güzellik ürünü

EKSTRA HACİMLİ KİRPİKLER

Bir maskaradan neler bekliyorsunuz? Hacim mi, uzunluk mu, kıvırma mı yoksa tek tek ayırma mı? İşte yeni Flormar Hero Volume&Curl maskara tüm bunları bir arada sunuyor. Flormar’a özel geliştirilen kum saati formundaki süpersoft fiber fırçası, farklı boyutlardaki partikül yapısı, ağırlık hissi oluşturmayan formülü ile öne çıkan ürün; paraben, silikon ve parfüm de içermiyor. Flormar Hero Volume&Curl’ün marka yüzü ise oyuncu Beste Kökdemir.

Hazırlayan: Damla Durak

FLORMAR HERO VOLUME&CURL MASKARA 99 TL