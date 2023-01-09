Güzellik panosu: Yeni çıkan güzellik ürünleri

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
Elele Kasım sayısından
HACİMLİ KAŞLAR
Yeni, Benefit Gimme Brow+ Volumizing Pen ile kaşların hacmi yükseliyor. İlk pudra ve fiber olma özelliği taşıyan kaş kalemi ile kaşların çok daha belirgin ve hacimli görünmesi amaçlanıyor. Kalem formunda dizayn edilen Gimme Brow+ Volumizing Pen, pudra yapısı sayesinde kolayca uygulanıyor. Formülünde bulunan fiberler ise kaşlara tutunarak, anında daha hacimli bir görünüme yardımcı oluyor. Arka kısmında yer alan fırça yardımıyla da kaşlara son şeklinin pratik bir biçimde verilmesi amaçlanıyor. Doğal belirginlikle, her ten ve saç rengine uygun kaş makyajı için Gimme Brow+ Volumizing Pen 12 renk seçeneğiyle bizimle.
150. YIL ONURUNA
1872 yılında kurulan Shiseido, 150. yılını İstanbul’da keyifli bir davetle kutladı. ‘Daha iyi bir dünya için güzellik inovasyonu’ felsefesiyle çalışmalarını sürdüren Shiseido’nun 150. yıl kutlamasında davetliler, markanın tarihi boyunca geliştirdiği bilim, teknoloji ve inovasyonları dinleyerek ürünleri deneyimledi. Raffles Otel’de özel bir deneyim alanı oluşturularak kurgulanan etkinlikte davetliler, Shiseido’nun en sevilen ürünlerinin yanı sıra bu özel günde lansmanı gerçekleştirilen Bio Performance Skin Filler’la da tanıştı. Bu ürünün en önemli özelliği ise bir günde 5 yaş daha genç bir cilt amaçlaması.
IŞILTINI ORTAYA ÇIKAR
İlhamını meyvelerden ve cilde en iyi gelecek içeriklerden alan Alen Beauty’nin en yeni markası gelee, her cilt yapısına uygun formülleriyle A’dan Z’ye etik, temiz, vegan, hayvan ve çevre dostu ürünler sunuyor. Tamamen yerli üretimi destekleyen ürünleri cilde mükemmel bir dokunuş yapmayı amaçlıyor. Marka, kuruluşundan bu yana her aşamada birlikte çalıştığı kadın girişimcilere destek oluyor. Dört çeşit bakım serumuyla satışa çıkan gelee ürünleri arasında alfa hidroksi asit, beta hidroksi asit ve panthenol içeren Exfoliating Red Serum; niacinamide, hyaluronic acid ve zinc PCA içeren Pore Thigtening & Anti Blemish Serum; arbutin, niacinamide ve hyaluronic Acid etken maddeleri içeren High Glow Serum ve ethyl ascorbic acid, ferulic acid, hydrolyzed collagen içeren Brightening Serum bulunuyor.
SEN UYURKEN
L’Oréal Paris’in yeni serumu Midnight Serum, milyonlarca hücrenin yenilenmesini hızlandırarak daha canlı, parlak, aydınlık, genç ve sıkı bir cilt görünümü sunmayı amaçlıyor. Gece uykusu sırasında ana hücreler optimum bölünme hızına ulaşıyor ve cilt yenilenmesi gece yarısı zirveye ulaşıyor. Ana hücre teknolojisinden esinlenen canlandırıcı antioksidan kompleks içeren Midnight Serum, milyonlarca hücrenin yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Gece rutininizin ertesi sabahında, cildi yoğun şekilde nemlendirmeyi ve güne dinlenmiş görünen bir cilt ile uyanılmasını amaçlayan serum, düzenli kullanımda 1 haftada cilde daha genç, parlak ve ışıltılı bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Midnight Serum’u hem gece hem gündüz cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz.