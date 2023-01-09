Güzellik panosu: Yeni çıkan güzellik ürünleri

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Elele Kasım sayısından

HACİMLİ KAŞLAR

Yeni, Benefit Gimme Brow+ Volumizing Pen ile kaşların hacmi yükseliyor. İlk pudra ve fiber olma özelliği taşıyan kaş kalemi ile kaşların çok daha belirgin ve hacimli görünmesi amaçlanıyor. Kalem formunda dizayn edilen Gimme Brow+ Volumizing Pen, pudra yapısı sayesinde kolayca uygulanıyor. Formülünde bulunan fiberler ise kaşlara tutunarak, anında daha hacimli bir görünüme yardımcı oluyor. Arka kısmında yer alan fırça yardımıyla da kaşlara son şeklinin pratik bir biçimde verilmesi amaçlanıyor. Doğal belirginlikle, her ten ve saç rengine uygun kaş makyajı için Gimme Brow+ Volumizing Pen 12 renk seçeneğiyle bizimle.