Güzellik panosu: 7 ürün keşfi

BAKTERİ GÜZELLİĞİ

Uluslararası üne sahip, Nobel Ödüllü genetikçi ve moleküler biyolog olarak tanınan Prof. Miroslav Radman’ın çalışmalarından ilham alan NAOS araştırma ekibi tarafından, 40 yıllık bir araştırmanın sonucu olarak; proteomun yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığı ve cildin genç kalmasını sağlamak için proteomun hasar görmemesi gerektiği keşfedildi. Yaşın getirdiği tüm olumsuz etkilere karşı NAOS, proteomu antioksidan şaperonlar tarafından doğal olarak korunan ve şimdiye kadar çok az incelenen yarı ölümsüz bir bakteri keşfetti: Kar bakterisi. İçeriğindeki bu formülle gelecekte oluşacak yaşlanma belirtilerine karşı önlem alan Institut Esthederm Paris Age Proteom™ Advanced Serum, yaşlanma belirtilerini yavaşlatırken, cildin kendini onarmasına yardımcı oluyor. Kırışıklık görünümü, dolgunluk, ışıltı, sıkılık kaybı ve eşitsiz cilt tonu gibi tüm yaşlanma belirtilerine yönelik, sadece tek bir kullanımda bile uzun süreli etki ve gözle görünür sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

AGE PROTEOM™ ADVANCED SERUM (HÜCRESEL YENİLENME SERUMU) 2799 TL