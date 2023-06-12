Güzellik panosu: 7 ürün keşfi

7 farklı ürün ile ürün keşfi yapıyoruz. İşte glutatyonlu kremden, leke için Bali'nin en ünlü ürününe ve hatta daha fazlası...
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
LEKELERİ SİLİYORUZ
Yüzde 100 doğal içeriklerden oluşan faydalı formülleri ile tanınan Bali’nin ünlü güzellik bakım markası Sensatia Botanicals, Tea Tree & Lemon Cilt Bakım Koleksiyonu’nu tamamlayan akne ve leke merhemini piyasaya sürdü. Ürün, sivilce ve lekelerin neden olduğu tahrişi ve kızarıklığı sakinleştirmeye yardımcı olmak için seçilmiş bitki özlerinden oluşuyor. Sensatia Botanicals Spot Treatment, ince yapılı merhemi sayesinde sivilceler ve ciltteki inatçı lekeler ile savaşıyor. Formülündeki çay ağacı, nane yaprağı ve limon yağları, doğal antiseptik ve antimikrobiyal görevi görerek gözenekleri tıkamadan sorunlu bölgeleri iyileştirmeye yardımcı oluyor.
SENSATIA BOTANICALS SPOT TREATMENT MERHEM 459 TL
GLUTATYON ETKİSİ
Geliştirdiği özel formülleri ile kadınların cildinde mucizevi dokunuşlar yaratmayı amaçlayan Vi’Avior, ürün gamında bulunan glutatyonlu krem ile cildinize parlaklığını yeniden kazandırmaya yardımcı oluyor. Antioksidan özelliği sayesinde cildin yaşlanmasını önlerken, cilt hücrelerini ve cilt tabakalarını güçlendirmeyi de hedefliyor. Sirius Glutatyonlu Krem sayesinde cildiniz daha pürüzsüz, genç ve canlı görünürken içeriğinde yer alan glutatyon, hassas ciltlerde hassasiyet baskılayıcı; lekeli ciltlerde cilt renk tonunu bütünleyici özelliği ile de öne çıkıyor. Vücudumuza olduğu kadar cildimiz için pek çok faydası bulunan glutatyon, cildinizde transepidermal su kaybını önlerken nem tutma kapasitesini de artırıyor. Cilt epidermis bariyerini güçlendiren Sirius Krem, yaşlanmayı geciktirmeye de yardımcı oluyor.
VI’AVIOR GLUTATYONLU KREM 1750 TL
BAKTERİ GÜZELLİĞİ
Uluslararası üne sahip, Nobel Ödüllü genetikçi ve moleküler biyolog olarak tanınan Prof. Miroslav Radman’ın çalışmalarından ilham alan NAOS araştırma ekibi tarafından, 40 yıllık bir araştırmanın sonucu olarak; proteomun yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığı ve cildin genç kalmasını sağlamak için proteomun hasar görmemesi gerektiği keşfedildi. Yaşın getirdiği tüm olumsuz etkilere karşı NAOS, proteomu antioksidan şaperonlar tarafından doğal olarak korunan ve şimdiye kadar çok az incelenen yarı ölümsüz bir bakteri keşfetti: Kar bakterisi. İçeriğindeki bu formülle gelecekte oluşacak yaşlanma belirtilerine karşı önlem alan Institut Esthederm Paris Age Proteom™ Advanced Serum, yaşlanma belirtilerini yavaşlatırken, cildin kendini onarmasına yardımcı oluyor. Kırışıklık görünümü, dolgunluk, ışıltı, sıkılık kaybı ve eşitsiz cilt tonu gibi tüm yaşlanma belirtilerine yönelik, sadece tek bir kullanımda bile uzun süreli etki ve gözle görünür sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.
AGE PROTEOM™ ADVANCED SERUM (HÜCRESEL YENİLENME SERUMU) 2799 TL