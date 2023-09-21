Güzellik panosu: 9 yeni ürün

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

Kraliçelere özel

Çok sevdiğim fakat geçmişiyle ilgili çok da bilgim olmayan Penhaligon’s parfümlerinin tarihini de öğrenince çok etkilendiğimi itiraf etmem gerekiyor. İngiltere’nin köklü parfüm markası Penhaligon’s, kraliyet ailesiyle özel bir bağı olan bir marka. Bu bağ da üzerindeki damgalardan geliyormuş. Kraliyet ailesinden biri, bu markadan birden fazla alışveriş yaptığında o parfüm damga kazanma hakkı elde ediyormuş. Koleksiyonda yer alan Trade Routes Halfeti ise ismini Fırat Nehri’nin çevresinde nadir bulunan siyah güllere ithafen almış. Sıcak, güçlü ve güven veren unisex kokunun hikayesi, bergamot ve yeşil bitkilerle ferah ve enerjik başlayıp siyah gül ve yaseminle derinleşiyor.