Güzellik panosu: 9 yeni ürün

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
Kraliçelere özel
Çok sevdiğim fakat geçmişiyle ilgili çok da bilgim olmayan Penhaligon’s parfümlerinin tarihini de öğrenince çok etkilendiğimi itiraf etmem gerekiyor. İngiltere’nin köklü parfüm markası Penhaligon’s, kraliyet ailesiyle özel bir bağı olan bir marka. Bu bağ da üzerindeki damgalardan geliyormuş. Kraliyet ailesinden biri, bu markadan birden fazla alışveriş yaptığında o parfüm damga kazanma hakkı elde ediyormuş. Koleksiyonda yer alan Trade Routes Halfeti ise ismini Fırat Nehri’nin çevresinde nadir bulunan siyah güllere ithafen almış. Sıcak, güçlü ve güven veren unisex kokunun hikayesi, bergamot ve yeşil bitkilerle ferah ve enerjik başlayıp siyah gül ve yaseminle derinleşiyor.
Elveda çizgiler
Yaşla birlikte gözümüzü iyice rahatsız etmeye başlayan kırışıkları engellemenin yolu, tabii ki serumlardan geçiyor. SkinCeuticals C E Ferulic Serumu, uzun süredir kullanıyorum ve ince kırışıklıklarda gözle görülen bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ürünü gündüz kullanıyorsanız, sonrasında mutlaka bir güneş kremi sürmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
Hepimiz Rihanna’yız
Ünlü şarkıcı Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty tüm dünyada oldukça ilgi görürken, yeni çıkan maskarası Fenty Beauty Full Frontal Maskara da Sephora mağazalarında satışa sunuldu. Maskarasız çıkmayan Rihanna ile uzun ve hacimli kirpiklere kavuşmak için bu ürünü denemeye ne dersiniz?
Saç bakımı
Saçlarıma boyadan önce ve boyadan sonra maske uygulamayı ihmal etmiyorum. Uzun yıllardır kullandığım marka ise Olaplaex. Özellikle benim gibi sarı saçlara sahip olanlara ise mor şampuanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Saçta zamanla ortaya çıkan kızıllığı alırken, rengini de canlandırıyor. 12 üründen oluşan Olaplex serisi, bağ güçlendirici teknolojisi ile onarım, bakım ve korumadan oluşan üç aşamalı bir saç bakım rutini sunuyor. Markanın yaz için makyajtrendi.com ile ortaklaşa verdiği Selin Öztarhan ev sahipliğindeki davette ise hem yeni hem eski ürünler tanıtılırken bir çok ünlü isim de yer aldı.