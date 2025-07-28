MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
TV8'in büyük ilgi gören yarışma programı MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Azize Polat, geçirdiği inanılmaz değişimle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan son haliyle büyük yankı uyandıran Polat, adeta bambaşka birine dönüştü. Azize'yi son haliyle görenler, tanımakta zorlandı.
2021 yılında Adana'dan MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Azize Polat, şimdilerde bambaşka bir görünüme ve hayata sahip.
Yarışmanın ortasında elenmesine rağmen geri dönme fırsatı bulan ve yeniden ana kadroya giren Azize, serüvenine MasterChef All Star'da da devam ederek başarılı tabaklara imza atmıştı.
Yarışma sonrası verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Azize Polat'ı görenler tanımakta zorlandı.
MasterChef'te yarıştığı dönemde estetik müdahaleleri için "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botoks yaptırdım. Ne var yani bunda?" şeklinde açıklama yapan Azize, yarışma sonrası ise resmen bambaşka birine dönüştü.