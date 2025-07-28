MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

MasterChef'te yarıştığı dönemde estetik müdahaleleri için "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botoks yaptırdım. Ne var yani bunda?" şeklinde açıklama yapan Azize, yarışma sonrası ise resmen bambaşka birine dönüştü.