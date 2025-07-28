Ünlülerden orman yangını paylaşımları

Ülkemiz, bir kez daha orman yangını felaketiyle sarsıldı. Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve büyüdü.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgedeki bazı köyler tedbir amaçlı boşaltılırken, köylüler de yangın söndürme ekiplerine destek olmak için seferber oldu. Ünlüler, sosyal medyada paylaşımlarıyla desteklerini esirgemedi...

Mustafa Sandal: Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki yangınlar içimi acıttı. Tek bir canlının bile zarar görmeden son bulmasını dilerim. Geçmiş olsun.

Melek Baykal: Karabük'te de yangınlar devam ediyor. 10 köy boşaltılıyor. Ülkemin her noktası yanıyor... Daha ne kadar yakacaksınız, yeter artık!

Bengü: Bursa ve Karabük'te meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve doğada yaşayan canlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.

Hülya Koçyiğit: Ülkemin dört bir yanı, ciğerleri yanıyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya her yer alev alev. Gökten küller yağıyor, toprak acı kokuyor. Alevler sadece ağaçları değil, içimizi, geleceğimizi, vicdanımızı da yakıyor. Her ağaçla birlikte bir yaşam sönüyor; kaçıncı yangın, kaçıncı orman, kaçıncı kayıp bu? Sadece ormanlar değil, biz de tutuşuyoruz... İnsan olan herkesin yüreği yanıp kavruluyor. Dualarım; alevlerin ortasında görev yapan kahramanlarla, evlerini boşaltmak zorunda kalan insanlarla ve hâlâ bu ülkenin doğasına, toprağına, ağacına sahip çıkan yüreklerle. Bu yangınlar sönmeden içimiz sönmeyecek. Geçmiş olsun ülkem...

Burcu Özberk: Kafayı yiyeceğim gerçekten. Her yerde yangın var. Türkiye yanıyor, her gün kül oluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Vallahi delirmemek mümkün değil.

Derya Uluğ: Bursa'da çıkan yangın haberi hepimizi derinden etkiledi. Doğanın, insanların ve tüm canlıların yaşadığı bu büyük acı yüreklerimizi dağladı. Umuyorum ki en kısa sürede tüm yaralar sarılır, hayat yeniden normale döner. Geçmiş olsun güzel Bursa.