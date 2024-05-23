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Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum
Yılın hem en sevdiğimiz, aynı zamanda da en çok paniklediğimiz dönemlerinden biri geldi. Bahara kavuştuğumuz için heyecanlıyız. yaza bir adım daha yaklaştık. Kışı rahat geçirenlerin bu heyecanına; kıyafetlerin incelmesiyle selülitlerle yüzleşme telaşı da ekleniyor. Paniğe gerek yok!
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Elele 2024 Nisan sayısından.
HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
Selülitlerle savaşta en etkili yöntemlerden biri de düzenli bakımdır. İçerikleriyle selülitle savaşan kremlerle birlikte düzenli fırçalama, spor ve diyetle özellikle bacakların bir numaralı düşmanıyla baş etmek için yardımcı ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?
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L’Occitane Artichaut enginar masaj kremi 2270 TL
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BOOTIFUL selülit kremi 707 TL
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Mis Bahçe Golden Hour vitamin içerikli ışıltılı yağ 1560 TL