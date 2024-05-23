Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum

Elele 2024 Nisan sayısından.

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

Selülitlerle savaşta en etkili yöntemlerden biri de düzenli bakımdır. İçerikleriyle selülitle savaşan kremlerle birlikte düzenli fırçalama, spor ve diyetle özellikle bacakların bir numaralı düşmanıyla baş etmek için yardımcı ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?