Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum

Yılın hem en sevdiğimiz, aynı zamanda da en çok paniklediğimiz dönemlerinden biri geldi. Bahara kavuştuğumuz için heyecanlıyız. yaza bir adım daha yaklaştık. Kışı rahat geçirenlerin bu heyecanına; kıyafetlerin incelmesiyle selülitlerle yüzleşme telaşı da ekleniyor. Paniğe gerek yok!

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Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum - Resim : 1

Elele 2024 Nisan sayısından.

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

Selülitlerle savaşta en etkili yöntemlerden biri de düzenli bakımdır. İçerikleriyle selülitle savaşan kremlerle birlikte düzenli fırçalama, spor ve diyetle özellikle bacakların bir numaralı düşmanıyla baş etmek için yardımcı ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?

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Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum - Resim : 2

L’Occitane Artichaut enginar masaj kremi 2270 TL

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Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum - Resim : 3

BOOTIFUL selülit kremi 707 TL

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Selülitsiz bir yaz için hazırlanın: Pürüzsüz bacaklar için 10 krem ve serum - Resim : 4

Mis Bahçe Golden Hour vitamin içerikli ışıltılı yağ 1560 TL