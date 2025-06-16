Haluk Bilginer ve Hazal Kaya'nın buluştuğu 'Sekizinci Aile' dizisinden ilk kareler
Merakla beklenen Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı ve ilk kareler de geldi. Dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi isimler rol alıyor.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal’ın aldığı Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı.
Ali Atay’ın yönetmenliğine imza attığı ve aynı zamanda senaryosunu Cihan Talay’la beraber kaleme aldığı Sekizinci Aile, aile içinde yaşanan çekişmelerin trajikomik olaylarla iç içe geçtiği dünyanın kapılarını aralayacak.
Melisa Döngel, Haluk Bilginer’in dizideki genç eşi Dilan karakterini oynuyor. İkili arasındaki yaş farkı ve kuşak çatışması, dizideki dramatik gerilimi artıracak. Döngel’in rolü, karakterin içsel çatışmaları ve ailenin dengelerini nasıl etkileyeceği açısından merakla bekleniyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor.