Haluk Bilginer ve Hazal Kaya'nın buluştuğu 'Sekizinci Aile' dizisinden ilk kareler

Melisa Döngel, Haluk Bilginer’in dizideki genç eşi Dilan karakterini oynuyor. İkili arasındaki yaş farkı ve kuşak çatışması, dizideki dramatik gerilimi artıracak. Döngel’in rolü, karakterin içsel çatışmaları ve ailenin dengelerini nasıl etkileyeceği açısından merakla bekleniyor.