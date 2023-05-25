Hayallerin ötesinde: Düğün otelleri
Tüm sevdiklerinin şahitliğinde mutluluklarını ve aşklarını kutlamak, her çiftin hayali… Deniz kıyısında, büyük bir balo salonunda, açık havada ya da muhteşem manzaralı bir terasta sonsuza dek ‘evet’ diyebileceğiniz otelleri sizin için sıraladık. Peki hangi oteller, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ
JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’nin eşsiz manzarası ile Ataköy’ün deniz kıyısındaki büyüleyici atmosferine konumlanan otel, evlenecek çiftlere zarif dokunuşlarla şekillenmiş ve her detayı titizlikle düşünülmüş bir davet sunuyor. Gelin ve damat adaylarının bu unutulmaz gününde her istekleriyle birebir ilgilenilebilmesi için kendilerine özel ‘butler’ hizmeti veriliyor. Muhteşem deniz manzarasına sahip 600 metrekare balo salonu ve 750 metrekare denize sıfır terası ile eşsiz bir ambiyans sunan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca çiftler, özel iskelesi bulunan otele deniz yoluyla da ulaşım sağlayabiliyor. Balo salonuyla aynı katta bulunan gelin süitinde veya terasınızdan deniz manzarasını izleyebileceğiniz özel balayı süitinde stresten uzaklaşabilir, düğün öncesi kutlamalara başlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, aileler için de toplam iki adet günlük hazırlık odası sunuluyor.
İZ BIRAKAN ANLAR
Unutulmaz düğünlerin ev sahibi Divan Kuruçeşme, Boğaz manzarasına açılan kapılarıyla en özel hikayelerinize ortak oluyor. Aşkı ve mutluluğu, tüm ilham verici formlarıyla sanatı, özel lezzetleri ve yaratıcılığı kutlamak üzere insanları bir araya getiren mekan, düğün organizasyonları için kapsamlı davet alanları oluşturuyor. İstanbul’un kalbinde, 12 bin 600 metrekarelik geniş bir alana yayılan Divan Kuruçeşme; 1500 kişiye kadar ağırlama kapasitesi, Divan şeflerinin etkinlik konseptleri için hazırladığı özel menüler, açık ve kapalı alan alternatifleri, davetlere özel sundukları oda ve süitlerde konaklama imkanları sunuyor. Özel olarak tasarlanan fonksiyonel alanları, son teknoloji ekipmanları ve profesyonel hizmet prensibiyle, kutlamalarınızı en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Son olarak merkezi konumu sayesinde, sunduğu çeşitli seçeneklerle ulaşım rahatlığı sağlıyor.
UNUTULMAZ BİR ‘EVET’
Çiftlerin en mutlu günlerine ev sahipliği yapan Hilton Bursa Convention Center & Spa, deneyimli ekibi ve her detayın düşünüldüğü hizmet anlayışıyla, en özel gününüzü adeta bir rüyaya dönüştürüyor. Bursa’nın kalbinde yer alan Hilton Bursa, evlilik hazırlığında olan çiftlere sunduğu ayrıcalıklar ve farklı zevklere hitap eden düğün konseptleriyle hayatlarını Bursa’da birleştirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Şehrin en geniş kapasiteli etkinlik alanlarına sahip sayılı otellerden biri olan Hilton Bursa’da, uzman şeflerin hazırladığı özel düğün menüleri konuklarını bekliyor. Balo Salonu, şehrin en zarif mimarisiyle çiftlere 6 buçuk metre tavan yüksekliğinde 700 kişi kapasiteli bir organizasyon düzeni sağlıyor. Özel düğün paketi kapsamında nefes kesen bir şehir manzarasına sahip olan hazırlık odası, balayı süitinde konaklama ve çiftlere özel akşam yemeği ikramı sunuyor.
ROMANTİK BALAYI OTELLERİ
Uçsuz bucaksız deniz manzarası, güneşle ışıldayan uzun sahiller, konforlu odalar ve baş başa keyif yapabileceğiniz teraslar…. Tüm bunların aşkına şahitlik etmesini isteyenlerin aradığı balayı otelleri ETS’de keşfedilmeyi bekliyor. Çiftelere özel ayrıcalıklı hizmetler sunan balayı otelleri, birlikte geçireceğiniz tüm anları değerli kılıyor. Yeni evli çiftleri Muğla’da unutulmaz bir tatile davet eden Voyage Torba, huzur bulacağınız bir tatil atmosferi yaşatıyor. Prive Bodrum, lüksü ve konforu birleştiren olanaklarıyla balayı çiftlerinin yüzünü güldürüyor. Tui Blue Belek, hiç bitmesin diyeceğiniz balayı tatilini, özel hizmetleriyle yaşatıyor. Cullinan Belek, her anını dolu dolu geçireceğiniz, anılarınızda her zaman taze kalacak kadar güzel bir balayı fırsatı sunuyor. Belek kıyılarında huzura davet eden Selectum Luxury, lüks mimarisi ve dekorasyonuyla balayı çiftlerini özel hissettiriyor. Rixos Premium Belek ise çiftlerin birbirleriyle geçirdikleri vakti özelleştirebilecekleri bir tatil deneyimi sunuyor.