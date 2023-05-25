Hayallerin ötesinde: Düğün otelleri

RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’nin eşsiz manzarası ile Ataköy’ün deniz kıyısındaki büyüleyici atmosferine konumlanan otel, evlenecek çiftlere zarif dokunuşlarla şekillenmiş ve her detayı titizlikle düşünülmüş bir davet sunuyor. Gelin ve damat adaylarının bu unutulmaz gününde her istekleriyle birebir ilgilenilebilmesi için kendilerine özel ‘butler’ hizmeti veriliyor. Muhteşem deniz manzarasına sahip 600 metrekare balo salonu ve 750 metrekare denize sıfır terası ile eşsiz bir ambiyans sunan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca çiftler, özel iskelesi bulunan otele deniz yoluyla da ulaşım sağlayabiliyor. Balo salonuyla aynı katta bulunan gelin süitinde veya terasınızdan deniz manzarasını izleyebileceğiniz özel balayı süitinde stresten uzaklaşabilir, düğün öncesi kutlamalara başlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, aileler için de toplam iki adet günlük hazırlık odası sunuluyor.