İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri

Tüm dünyada merakla beklenen 'Barbie' filmi vizyona girdi. Her detayıyla ilgi çeken filmde karakter ve oyuncak bebek eşleşmesi merak ediliyordu. İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri...

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İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri - Resim : 1

BARBIE

Barbie'yi oynayan Margot Robbie, 9 Mart 1959'da piyasaya çıkan ilk Barbie bebeğini canlandırıyor.

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İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri - Resim : 2

KEN

 Ryan Gosling dizide Ken rolünde... Fotoğrafta 1979 tarihli Ken bebeği görülüyor.

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İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri - Resim : 3

ALLAN

Allan 1964'te Ken'in kendisiyle aynı kıyafetleri giyebilecek bir arkadaşı olarak tanıtılmıştı. "Barbie" filminde Michael Cera, ilham aldığı gerçek bebekle aynı kıyafeti giyiyor, aynı saç stiline sahip.

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İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri - Resim : 4

BAŞKAN BARBIE

Barbie'de Başkan Barbie rolünde Issa Rae var. Sağda 2016 tarihli Başkan Adayı Barbie bebek görülüyor.