İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri
Tüm dünyada merakla beklenen 'Barbie' filmi vizyona girdi. Her detayıyla ilgi çeken filmde karakter ve oyuncak bebek eşleşmesi merak ediliyordu. İşte Barbie karakterleri ve oyuncak bebekleri...
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BARBIE
Barbie'yi oynayan Margot Robbie, 9 Mart 1959'da piyasaya çıkan ilk Barbie bebeğini canlandırıyor.
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KEN
Ryan Gosling dizide Ken rolünde... Fotoğrafta 1979 tarihli Ken bebeği görülüyor.
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ALLAN
Allan 1964'te Ken'in kendisiyle aynı kıyafetleri giyebilecek bir arkadaşı olarak tanıtılmıştı. "Barbie" filminde Michael Cera, ilham aldığı gerçek bebekle aynı kıyafeti giyiyor, aynı saç stiline sahip.
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BAŞKAN BARBIE
Barbie'de Başkan Barbie rolünde Issa Rae var. Sağda 2016 tarihli Başkan Adayı Barbie bebek görülüyor.