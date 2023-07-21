Barbie filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kim hangi bebeği canlandırıyor? İşte Barbie filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Greta Gerwig'in merakla beklenen filmi "Barbie" Cuma günü vizyona giriyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun çoğu, Barbie ve Ken'in farklı versiyonlarını oynuyor. Barbie filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte "Barbie" filmi konusu, oyuncuları ve hangi karakterleri canlandırdıkları...
Greta Gerwig'in, yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldığı "Barbie" filmi, 21 Temmuz'da vizyona girdi. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor. Barbie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kim hangi bebeği canlandırıyor? Barbie filmini mercek altına aldık...
BARBIE FİLMİ KONUSU NE?
Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.
İŞTE BARBIE FİLMİNDE KİM HANGİ BEBEĞİ OYNUYOR?
Margot Robbie, oyuncu kadrosuna ana Barbie rolüyle liderlik ediyor.
Margot Robbie, şimdiye kadar yaratılan ilk Barbie olan "Klasik Barbie"yi oynuyor. Filmde, varlığının amacı hakkında cevaplar almak için Barbie Ülkesi'nin dışında bir göreve çıkıyor.
Robbie, 2013 yapımı “The Wolf of Wall Street”te Leonardo DiCaprio ve Jonah Hill ile birlikte oynadıktan sonra birinci sınıf bir oyuncu olarak adını duyurmaya başladı. "The Suicide Squad", "Bir Zamanlar... Hollywood'da" ve "I, Tonya" gibi birçok popüler filmde başrol oynadı.
Ryan Gosling, filmin ikinci başrolün olarak Ken'in ana versiyonunu canlandırıyor.
Her Barbie'nin bir Ken'e ihtiyacı vardır ve Ryan Gosling, Robbie'nin Barbie'sinin Klasik Ken’i rolünü oynuyor. Klasik Ken, uzun süredir kız arkadaşı olan Barbie ile birlikte gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkıyor.
Gosling'in kariyeri, 90'ların ortalarında Nikelodeon'un "Karanlıktan Korkuyor Musunuz?" ve ve Fox Kids'in "Goosebumps" filmi gibi kült klasik gençlik şovlarında başladı. Daha sonra, Nicholas Sparks'ın çok satan aşk romanından uyarlanan "The Notebook"un film uyarlamasında Noah rolüyle dünya çapında bilinen bir isim haline geldi. Gosling ayrıca Emma Stone ile birlikte 2016'da Akademi Ödüllü Hollywood'a övgü niteliğindeki "La La Land" filminde rol aldı.