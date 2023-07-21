Barbie filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kim hangi bebeği canlandırıyor? İşte Barbie filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Ryan Gosling, filmin ikinci başrolün olarak Ken'in ana versiyonunu canlandırıyor.

Her Barbie'nin bir Ken'e ihtiyacı vardır ve Ryan Gosling, Robbie'nin Barbie'sinin Klasik Ken’i rolünü oynuyor. Klasik Ken, uzun süredir kız arkadaşı olan Barbie ile birlikte gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkıyor.

Gosling'in kariyeri, 90'ların ortalarında Nikelodeon'un "Karanlıktan Korkuyor Musunuz?" ve ve Fox Kids'in "Goosebumps" filmi gibi kült klasik gençlik şovlarında başladı. Daha sonra, Nicholas Sparks'ın çok satan aşk romanından uyarlanan "The Notebook"un film uyarlamasında Noah rolüyle dünya çapında bilinen bir isim haline geldi. Gosling ayrıca Emma Stone ile birlikte 2016'da Akademi Ödüllü Hollywood'a övgü niteliğindeki "La La Land" filminde rol aldı.