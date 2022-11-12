Kokunuz akıllarda kalıcı etki uyandırsın! 2022nin favori sonbahar kokuları
Mevsim geçişlerinde sadece hava sıcaklığı değil duyduğumuz kokular da değişir. Sonbahar denilince akla amber kokusu ve daha baharatlı notalar geliyor… Yeni sezonun en yeni parfümleri için bir tek biz heyecanlı değiliz. Biliyoruz!
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Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
GIORGIO ARMANI MY WAY EDP FLORALE 90 ML 2500 TL
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ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY EAU&MAGNOLIA 100 ML 2270 TL
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JO MALONE SUPERHERO COLOGNE EPF 50 ML 1355 TL
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MAISON FRANCIS KURKDJIAN 724 EDP 70 ML 4275 TL