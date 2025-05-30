Survivor 2025 All Star'da eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2025 All Star – Gönüllüler' yarışması izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti.

KONSEY TOPLANDI

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçmek için toplandı.

SURVIVOR'DA SEVGİ VE AYCAN ADAY OLDU

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan eleme adayını seçti. Batuhan eleme potasına Aycan'ı gönderdi. Böylece Survivor'da bu haftanın düello adayları Sevgi ve Aycan olarak belirlendi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor'da sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyun ödüllü oynandı. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlık oyununda eşleşmeler ilk turun ardından belli oldu.

BATUHAN, AYŞE, SEVGİ VE VOLKAN'I GÖTÜRDÜ

Eşleşme mücadelesinde finale Batuhan ve Meryem kaldı. Atışlarda Batuhan'ın aldığı son sayı ile bireysel dokunulmazlığı 5-1'lik skorla Batuhan kazandı. Ayrıca Batuhan akşam yemeği ödülüne Ayşe, Sevgi ve Volkan'ı götürdü.