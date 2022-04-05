Madrid'de Cansu Dere rüzgarı esti! Dere, İspanya’nın en prestijli ödül töreninde ödül verdi
İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da, Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine verdi.
Cansu Dere, İspanya'nın en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülü verdi.
Bu yıl 73’üncüsü Hard Rock Hotel Madrid sponsorluğunda gerçekleştirilen Fotogramas de Plata’da ödül gecesinde Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye verdi. Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.
İspanya’da 1951’den beri sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.
Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle biraraya gelerek, gece boyunca sohbet etti.