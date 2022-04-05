Madrid'de Cansu Dere rüzgarı esti! Dere, İspanya’nın en prestijli ödül töreninde ödül verdi

İspanya’da 1951’den beri sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.