Kıvanç Tatlıtuğ ve şarkıcı Fedon, Bodrum'da bir araya geldi: "Ne mutlu Kıvançla da tanıştım"

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor. Tatlıtuğ, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan ve şimdiden büyük merak uyandıran “Olasılıksız” dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor.

Tatilini sürdüren ünlü oyuncu, Bodrum’da Türk müziğinin sevilen ismi Fedon ile bir araya geldi. İkili, ilk kez bir araya geldikleri anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fedon, buluşmaya ait kareye “Ne mutlu Kıvanç’la da tanıştım” notunu düşerken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki ünlü ismin samimi pozu, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Öte yandan usta oyuncu Tatlıtuğ, bu yaz Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" film serisinin dizisinde "Sarı Saruhan" rolüne tekrardan hayat verecek.