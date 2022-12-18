Maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için ne yapmalı?

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Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
- Maskaranızı sürmeden hemen önce, göz kremi gibi kirpik çevresini nemlendirici uygulamalar yapmayın. Yaptıysanız, aradan zaman geçmesini bekleyin.
- Maskaranızın uzun süre gözünüzde akmadan kalmasını istiyorsanız, bebek pudrası sürebilirsiniz. Kirpiklerinize süreceğiniz bebek pudrası, kalıcılığı artıracaktır.
- Maskara fırçanızı sürmeden önce etrafındaki fazlalıkları mutlaka alın.
- Maskaranızı sürerken önce aynaya doğru bakın ve kirpik diplerinden başlayarak sürün. Ardından fırçanızı, kirpiklerinize sağa-sola doğru hareketlerle uygulayın.
- İlk katı sürdükten sonra kurumasını bekleyin ve ardından ikinci katı sürün.
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NAJ OLEARI (BEYMEN) MASKARA 465 TL
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YVES SAINT LAURENT MASKARA 720 TL
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TOM FORD MASKARA 765 TL