Maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için ne yapmalı?

Bir makyajın olmazsa olmazı kirpikleri, doğru şekillendirmek ve maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için neler yapmalısınız? Yanıtı, bu beş adımda gizli.

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Maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için ne yapmalı? - Resim : 1

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

  1. Maskaranızı sürmeden hemen önce, göz kremi gibi kirpik çevresini nemlendirici uygulamalar yapmayın. Yaptıysanız, aradan zaman geçmesini bekleyin.
  2. Maskaranızın uzun süre gözünüzde akmadan kalmasını istiyorsanız, bebek pudrası sürebilirsiniz. Kirpiklerinize süreceğiniz bebek pudrası, kalıcılığı artıracaktır.
  3. Maskara fırçanızı sürmeden önce etrafındaki fazlalıkları mutlaka alın.
  4. Maskaranızı sürerken önce aynaya doğru bakın ve kirpik diplerinden başlayarak sürün. Ardından fırçanızı, kirpiklerinize sağa-sola doğru hareketlerle uygulayın.
  5. İlk katı sürdükten sonra kurumasını bekleyin ve ardından ikinci katı sürün.
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Maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için ne yapmalı? - Resim : 2

NAJ OLEARI (BEYMEN) MASKARA 465 TL

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Maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için ne yapmalı? - Resim : 3

YVES SAINT LAURENT MASKARA 720 TL

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Maskaranın kalıcılığını uzun süre korumak için ne yapmalı? - Resim : 4

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