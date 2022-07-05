Moskova’da eksikliği en çok hissedilen 10 yabancı marka

TurkRus‘un Yuri Levada kamuoyu araştırma şirketi anketine dayandırdığı haberine göre Moskovalıların yüzde 72’si, bazı Batılı markaların Rusya pazarından çıkması nedeniyle endişe duymuyor. Yüzde 27’si ise bunun aksini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 64’ü hazır giyim ürünlerinde, yüzde 77’si gıda ürünlerinde Batılı markalara alternatif bulduğunu söylüyor.

Yine anket katılımcılarının yüzde 70’i yaptırımların Rusya’nın gelişimini sekteye uğratamayacağı görüşünde.

“En çok hangi markaların ülkeden çıkması sizi endişelendiriyor?” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle olmuş.