Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (30 Ekim-5 Kasım)
Netflix Türkiye'de, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (30 Ekim-5 Kasım) Netflix’te film kategorisinde “Soygun Sanatı” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film…
10- Alvin ve Sincaplar: Eğlence Adası
Alvin ve kankaları, süper rock yıldızı formatındaki hayat tarzlarına ara vermek durumundadırlar. Çünkü eğitim şarttır ve süperstarlık sonra gelecektir! Yeni serüvenlerinde ise yeğen Tobi ile birlikte Alvin, Simon ve Theodore Dave Seville okullarının müzik programını kurtarma derdine düşeceklerdir. Okullarına devam etmek için süperstar'lıktan vazgeçen sincaplar okulun müzik programını $25,000 dolar ödül verilen yarışmayı kazanarak kurtarmakla görevlendirilirler. Fakat bu sefer yalnız değillerdir ve afilli "rakibeleri" kendilerine göz açtırmayacaklardır. Çünkü karşılarına çıkan "dişli" rakipleri "kız sincaplar"dan oluşan bir müzik grubu olan The Chipettes'ler ;Britany, Eleanor ve Jeanette'dır. Rekabet ve hırsa aşk ve romantizm karışacaktır.
9- Nowhere
Harap hâldeki totaliter bir ülkeden kaçarken denizin ortasında sürüklenen bir konteynere hapsolan hamile ve yalnız bir kadın hayatta kalma mücadelesi verir.
8- Ketenpere
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.
7- Mary ve Charlotte'ın Hikâyesi
1840'ların İngilteresi'nde münzevi bir paleontolog, şifa bulması için deniz kenarına gönderilen genç çırağıyla hayatını değiştiren bir ilişki kurar.