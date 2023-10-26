Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu (16-22 Ekim)

16-22 Ekim haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu (16-22 Ekim) - Resim : 1

10- Sessizlik Andı

Doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni, dört kadının hayatına bodoslama dalar.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu (16-22 Ekim) - Resim : 2

9- Artık Ben Bir Vampirim

Carmie, 13 yaşına bastığı gün, yalnızca yarı insan yarı vampir olduğunu değil, efsanevi güçlerinin orta okul yaşamını çok karmaşıklaştırdığını da fark eder.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu (16-22 Ekim) - Resim : 3

8- Lupin Part:2

Hubert ve adamları tarafından takip edilen Assane, Raoul'u bulmak için çabalar ve Hubert'in suçlarını açığa çıkarmak için büyük bir plan hazırlarken beklenmedik yeni bir müttefik kazanır.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu (16-22 Ekim) - Resim : 4

7- Kulüp

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.