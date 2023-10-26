Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu (16-22 Ekim)

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10- Sessizlik Andı
Doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni, dört kadının hayatına bodoslama dalar.
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9- Artık Ben Bir Vampirim
Carmie, 13 yaşına bastığı gün, yalnızca yarı insan yarı vampir olduğunu değil, efsanevi güçlerinin orta okul yaşamını çok karmaşıklaştırdığını da fark eder.
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8- Lupin Part:2
Hubert ve adamları tarafından takip edilen Assane, Raoul'u bulmak için çabalar ve Hubert'in suçlarını açığa çıkarmak için büyük bir plan hazırlarken beklenmedik yeni bir müttefik kazanır.
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7- Kulüp
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.