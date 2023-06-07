Netflix'in en çok izlenen 10 filmi listesi değişti! İşte listeye yeni giren film ve Top 10 listesi

12 Mayıs'ta ABD'de Anneler Günü haftasonunda vizyona giren Nick Caro'nun yönettiği film, izlenme toplamaya devam etti ve 29 Mayıs haftasında 16,48 milyon saat izlenme ile Netflix'te en çok izlenen İngilizce film oldu. Filmin ivmesi The Mother'ı en çok izlenen Netflix filmleri arasına soktu. The Mother toplam 229,30 milyon saat görüntülenme ile 8. sırada yer aldı. Netflix bu ölçümü filmlerin ilk 28 güne ilişkin izlenme saatlerine göre yapıyor.