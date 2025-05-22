Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyor! Ünlü sanatçı 38 beden olmasının sırrını açıkladı

Şarkıları ve yıllara meydan okuyan haliyle adından söz ettiren usta sanatlı Muazzez Ersoy'un fit görüntüsünün sırrını verdi. 38 beden olan Ersoy, nasıl beslendiğini açıkladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyor! Ünlü sanatçı 38 beden olmasının sırrını açıkladı - Resim : 1

Türk müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Ersoy, yıllara meydan okumaya devam ediyor.  Ersoy, objektif karşısına geçerek 38 beden olmasının sırrını verdi. 

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Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyor! Ünlü sanatçı 38 beden olmasının sırrını açıkladı - Resim : 2

Tek öğün beslendiğini söyleyen Muazzez Ersoy "Günde sadece 1 kez yemek yiyorum. Şimdi istesem de 5 öğün yiyemem, midem almıyor. Bir de alkolüm yok" ifadelerini kullandı.

 

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Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyor! Ünlü sanatçı 38 beden olmasının sırrını açıkladı - Resim : 3

Ersoy'un bu ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sanatçının disiplinli yaşam tarzı bir kez daha hayranlık uyandırdı. 

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Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyor! Ünlü sanatçı 38 beden olmasının sırrını açıkladı - Resim : 4

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisinin izni olmadan yapılan haberleri gören Ersoy, takipçilerini uyarmıştı.  