Netflix’te aşka ve kahkahaya doyacağınız en iyi 30 romantik komedi: IMDb puanlarıyla birlikte
Romantik komedi severler için harika bir liste! Netflix’te izleyebileceğiniz, IMDb puanları ve özetleriyle birlikte en beğenilen 30 romantik komedi dizi ve filmi bir araya getirdik.
Kimi zaman içimizi ısıtan bir aşk hikayesi, kimi zaman da kahkaha attıran tatlı tesadüfler… Romantik komedi türü, hem kalbimize dokunur hem de günün yorgunluğunu unutturur. Netflix, bu türde birbirinden farklı kültürlerden, dönemlerden ve hikâyelerden oluşan zengin bir arşive sahip. Eğer "Ne izlesem?" diye düşünüyorsanız ya da sevdiğinizle keyifli bir film/dizi akşamı planlıyorsanız, IMDb puanları ve konularıyla birlikte hazırladığımız bu 30 yapımın yer aldığı liste tam size göre!
FİLMLER
Crazy, Stupid, Love. (2011)
IMDb: 7.4
Konu: Eşi tarafından terk edilen Cal, flört dünyasına geri dönmek için çapkın Jacob'tan yardım alır.
Me Before You / Senden Önce Ben (2016)
IMDb: 7.4
Konu: Tekerlekli sandalyeye mahkûm Will ile bakıcısı Louisa arasında gelişen duygusal ilişkiyi anlatır.
To All the Boys I've Loved Before / Sevdiğim Tüm Erkeklere (2018)
IMDb: 7.1
Konu: Lara Jean'in gizli aşk mektuplarının ortaya çıkmasıyla hayatı değişir.