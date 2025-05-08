Netflix’te aşka ve kahkahaya doyacağınız en iyi 30 romantik komedi: IMDb puanlarıyla birlikte

Kimi zaman içimizi ısıtan bir aşk hikayesi, kimi zaman da kahkaha attıran tatlı tesadüfler… Romantik komedi türü, hem kalbimize dokunur hem de günün yorgunluğunu unutturur. Netflix, bu türde birbirinden farklı kültürlerden, dönemlerden ve hikâyelerden oluşan zengin bir arşive sahip. Eğer "Ne izlesem?" diye düşünüyorsanız ya da sevdiğinizle keyifli bir film/dizi akşamı planlıyorsanız, IMDb puanları ve konularıyla birlikte hazırladığımız bu 30 yapımın yer aldığı liste tam size göre!