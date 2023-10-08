Netflix'teki en iyi çizgi filmler: Ailecek izlenebilecek en iyi 25 çizgi film

Skylanders Akademisi (2016-2018) 7+

Skylanders video oyunu serisini temel alan Skylanders Academy , prömiyeri 2016'da yapılan orijinal bir Netflix animasyon dizisidir. Özgüven ve kişisel farkındalık konusunda güçlü bir mesaj içerir.

Konu: Bu animasyonda, bir grup akademi mezunu Skylander dünyasını kötü güçlerden korumaya çalışırken güven ve cesarete dair yeni şeyler öğrenirler.

Başroldekiler:Justin Long,Jason Ritter,Ashley Tisdale