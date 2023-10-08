Netflix'teki en iyi çizgi filmler: Ailecek izlenebilecek en iyi 25 çizgi film
Çizgi filmler artık sadece çocuklara yönelik değil. Peki, Netflix'te izlenebilecek çizgi filmler neler? Screen Rant'a göre Netflix'te tüm ailenin keyfini çıkarabileceği en iyi 25 çizgi film şöyle:
Hafta sonu ailecek çizgi filmi yapmak ister misiniz? Screen Rant Netflix'te yer alan, ailecek izlenebilecek 25 çizgi filmi listelemiş. İşte Screen Rant'a göre Netflix'te izlenebilecek 25 çizgi film
Ninjago (2011-2022) Yetişkinlik Düzeyi:7+
Konu: Ninjago Şehrinde ve ötesinde düşmanlarla savaşan ninjalar yeni maceralara atılır ve yeni müttefikler edinir. Acaba dostlukları, bu sınavdan geçebilecek kadar güçlü mü?
Başroldekiler:Michael Adamthwaite,Paul Dobson,Kelly Metzger
Skylanders Akademisi (2016-2018) 7+
Skylanders video oyunu serisini temel alan Skylanders Academy , prömiyeri 2016'da yapılan orijinal bir Netflix animasyon dizisidir. Özgüven ve kişisel farkındalık konusunda güçlü bir mesaj içerir.
Konu: Bu animasyonda, bir grup akademi mezunu Skylander dünyasını kötü güçlerden korumaya çalışırken güven ve cesarete dair yeni şeyler öğrenirler.
Başroldekiler:Justin Long,Jason Ritter,Ashley Tisdale
Ben 10 (2016-2021) 7+
Konu: Haylaz genç Ben Tennyson, Omnitrix adlı gizemli bir cihaz sayesinde bir dizi uzaylı süper kahramana dönüşme gücüne kavuşur.
Başroldekiler: Tara Strong,Paul Eiding,Meagan Smith