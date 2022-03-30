Rota oluşturuldu: Kışa özel 5 romantik kaçış noktası
Takvim yaprakları aşktan, yollar yeni maceralardan yana. Bavulları hazırlıyor, haritayı açıyor, kalbimizin sesini dinliyor ve ‘rota oluşturuldu!’ çağrısıyla yola çıkıyoruz. Romantik varış noktalarına uzanan yolda mutlaka kalp atışlarınızı takip edin. Orada buluşmak üzere…
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: MELİS TOSUN / @melistosun
Birlikte kaliteli zaman geçirmek ve güzel anılar biriktirmek kimi mutlu etmez ki! Özellikle de daha önce gitmediğiniz bir yeri, ilk defa görmenin heyecanı konuya dahil oluyorsa; zamanın nasıl geçtiğine siz de şaşıracaksınız. Sürpriz bir seyahat, keşif dolu bir tatil ya da yalnızca huzuru bulmak için planlarımızı yapıyoruz. Bu kış birbirinden keyifli anlar yaşayacağınız, yeni deneyimleri karşılayacağınız ve aşkınızı kutlayacağınız 5 romantik rota önerisi hazırladık!
BALONLAR ALTINDA: KAPADOKYA
Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da balonlarıyla tanınan Kapadokya, gerçekten benzeri olmayan eşsiz bir coğrafya. Gün doğumu ve gün batımı manzaraları, vadileri, peri bacaları ve mağara otelleriyle kendinizi başka bir diyardaymış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle de karlar altındaysa! Havanın soğuk olmasının en güzel yanı ise üşüyüp otele döndüğünüzde bütün yorgunluğunuzu unutturacak bir spa… Spa ve masaj seçeneği bulunan birkaç otel önerisi isterseniz; Sacred House, Exedra Hotel Cappadocia, Argos in Cappadocia’yı tercih edebilirsiniz. Eğer romantik bir seyahate biraz da aksiyon eklemek isterseniz; balon turlarına katılabilir, atlı safari veya ATV Turu yapabilirsiniz. Kapadokya’nın yeraltı şehirlerini ziyaret edebilir ya da vadi yürüyüşleri yapabilirsiniz. Özellikle Kızılçukur Vadisi’nde gün batımını mutlaka görmelisiniz.
BİR KIŞ MASALI: KARS
Doğu Ekspresi ve Kars, yıllardır popülaritesini neden koruyor biliyor musunuz? Çünkü gerçekten kendinizi bir kış masalının başrolünde gibi hissediyorsunuz. Her yer bembeyazken ve hava eksi derecelerdeyken bile içinizi ısıtan bir şehir. Baltık mimarisinin hakim olduğu Kars’ın her köşesinden tarih fışkırıyor. Şehir merkezi bir yana, Ani Harabeleri’ni görmek, donmuş Çıldır Gölü üzerinde balık tutanları izlemek, at arabalarına binmek ya da Sarıkamış’ta kayak yapmak bile başlı başına unutulmaz bir deneyim. Kars mutfağının ne kadar lezzetli olduğuna değinmeden de geçemeyeceğim. Mutfağın başrolünde kaz eti bulunuyor. Kaz etinin namını Kars’a özgü bir mantı olan Hangel ve Kars Gravyeri takip ediyor. Sizi Kars’a gitmeye ikna ettiysem, konaklama için bazı önerilerde bulunmak isterim; Katerina Sarayı ve Hotel Cheltikov en sevilenler arasında yer alıyor.
EŞSİZ DOĞADAN İLHAMLA: KAZDAĞLARI
Günlük hayattan uzaklaşıp doğaya kavuşmak istiyorsanız Kazdağları’nın sakinliği size çok iyi gelecek. Yapısı bozulmamış köyleri, yürüyüş rotaları ve şelaleleriyle ruhunuzu dinlendirecek bir seyahat için tercih edebilirsiniz. Bol oksijenli bir günün ardından şömine karşısında ayaklarınızı uzatmanın rahatlığıysa tarif edilemez. Yeşilyurt Köyü’nde konaklamak isterseniz Çetmihan Otel’i ve Manici Kasrı Otel’i; Adatepe Köyü’nde İda Blue’yu ve Ahmetçe Köyü’nde Simurg Inn’i deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca Kazdağları, kamp tatilini sevenler için de gerçek bir cennet. Kamp alanlarında kendinizi daha rahat hissediyorsanız Hızır Kamp’ı tercih edebilirsiniz. Tam anlamıyla doğanın kalbinde baş başa bir tatil yapmak için seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz.