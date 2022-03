Rota oluşturuldu: Kışa özel 5 romantik kaçış noktası

BİR KIŞ MASALI: KARS

Doğu Ekspresi ve Kars, yıllardır popülaritesini neden koruyor biliyor musunuz? Çünkü gerçekten kendinizi bir kış masalının başrolünde gibi hissediyorsunuz. Her yer bembeyazken ve hava eksi derecelerdeyken bile içinizi ısıtan bir şehir. Baltık mimarisinin hakim olduğu Kars’ın her köşesinden tarih fışkırıyor. Şehir merkezi bir yana, Ani Harabeleri’ni görmek, donmuş Çıldır Gölü üzerinde balık tutanları izlemek, at arabalarına binmek ya da Sarıkamış’ta kayak yapmak bile başlı başına unutulmaz bir deneyim. Kars mutfağının ne kadar lezzetli olduğuna değinmeden de geçemeyeceğim. Mutfağın başrolünde kaz eti bulunuyor. Kaz etinin namını Kars’a özgü bir mantı olan Hangel ve Kars Gravyeri takip ediyor. Sizi Kars’a gitmeye ikna ettiysem, konaklama için bazı önerilerde bulunmak isterim; Katerina Sarayı ve Hotel Cheltikov en sevilenler arasında yer alıyor.