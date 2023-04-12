Saç nasıl hızlı uzar? Profesyonel stilistlerden 8 ipucu
Saçınızı nasıl daha hızlı uzatacağınızı merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Bugüne kadar birçok şey denemiş ancak saçınızı uzatmak için bir yöntem bulamamış olabilirsiniz. İşte size profesyonel stilistlerden saçınızı hızlı uzatmak için 8 öneri...
Saç nasıl hızlı uzar? Bu makalede bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz... Saç uzatmakla ilgili gerçek şu ki, kaliteli bir uzun saça giden kestirme bir yol yok; bu aylarca süren, metodik bir süreç.
Özellikle strese bağlı saç dökülmesiyle mücadele ediyorsanız, bu can sıkıcı bir durum. Doğru bakım uygulamalarından sağlıklı bir diyete kadar profesyoneller, saçınızı nasıl daha hızlı uzatacağınız ve uzunluğunuzu nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda tartışıyorlar.
1- DÜZENLİ MİKRO DÜZELTMELER YAPIN
Fiziksel stres veya aşırı ısı veren saç düzleştiriciler gibi çevresel hasarların neden olduğu kırık uçları kestirmeniz uzunluğu korumanıza yardımcı olur. Saç stilisti Vernon François, "Kendi hallerine bırakılırsa, bu kırık uçlar saçın yarısına kadar yükselebilir" diye açıklıyor. Çoğu profesyonel, saçı sağlıklı tutmak için yılda en az üç kere güçlendirici bakım yağı ve onarıcı kremi kullanmanızı öneriyor.
2- SAÇ DERİNİZİ BESLEYİN
Saç bilimi uzmanı Ph.D. Debra Lin, kafa derisi yaşlandıkça daha kırılgan ve kuru hale geldiğini söylüyor. Lin, "Sağlıklı saç büyümesini desteklemek için kafa derisine özen göstermek önemlidir" diyor ve ekliyor: " Fazla yağlı saç derisine sahip olanlar için bir saç derisi temizleyicisiyle saç derinizi temiz tutun ve saç derisini beslemek ve yumuşatmak için bir saç derisi ve saç serumu kullanın. Elinizde bulunması gereken bir diğer yararlı iksir, Saç Derisi Güçlendirici Serum veya kafa derisi sağlığını nemlendirecek ve geliştirecek olan Saç Derisi serumu"
3- HAFTALIK BAKIM KREMİ TEDAVİSİ UYGULAYIN
Saçınızı nasıl uzatacağınız konusunda düşünürken stilistler, Derin Bakım Saç Maskesi veya bakım kremi uygulamanızı öneriyor.
Saç uzadıkça, uçlar daha fazla çevresel stres etkenine maruz kalacak ve saçı parlak ve pürüzsüz tutan doğal yağları tüketecektir. Saç uzadıkça uçları desteklemek için uçlarda saçı yumuşak ve bakımlı tutmak yararlıdır.