Saray modası: Kraliçe Elizabeth'in stili nasıldı?

1953 GÖNDERMELİ İŞLEMELER

Elizabeth’in taç giyme töreninde giydiği elbise, İngiliz Milletler Topluluğu’nu simgeleyen parçalardan oluşuyor. Gelinliği gibi Norman Hartnell imzalı bu elbisesine İngiliz gülleri, İskoç devedikeni, İrlanda yoncaları ve Avustralya gergedanları gibi ulusal semboller işlendi.