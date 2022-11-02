Saray modası: Kraliçe Elizabeth'in stili nasıldı?
Otoriter duruşunu renkli kıyafetleri ve 1989’dan beri tırnaklarından çıkarmadığı essie marka ojesiyle desteklemeyi seven Kraliçe II. Elizabeth, ikoniçe sayılabilecek bir moda anlayışına sahipti. “Bej giyseydim, kimse kim olduğumu bilemezdi” diyen Kraliçe’nin göze çarpan stiline bir bakış atalım.
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Hazırlayan: İrem Naz Güvel
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1934 FIRFIRLI GENÇLİK
Genç Prenses Elizabeth, fırfırlı dantel elbisesiyle poz veriyor. Saçları ise 30’lu yılların modasına uygun olarak yandan ayrılmış.
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1947 İNCİLİ GELİN
10 bin adet incinin işlendiği gelinliğinin tasarımcısı Norman Hartnell. Duvağı da 13 metre uzunluğunda.
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1953 GÖNDERMELİ İŞLEMELER
Elizabeth’in taç giyme töreninde giydiği elbise, İngiliz Milletler Topluluğu’nu simgeleyen parçalardan oluşuyor. Gelinliği gibi Norman Hartnell imzalı bu elbisesine İngiliz gülleri, İskoç devedikeni, İrlanda yoncaları ve Avustralya gergedanları gibi ulusal semboller işlendi.