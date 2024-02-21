Simge Sağın: Botokssuz yaşayamam

Ünlü isim, katıldığı programda estetik konusuna bakış açısını anlattı.

Demet Akalın’ın ‘’Hoş birisiyle tanıştın ama yüzünde botoks var. Bir şeyler yaptırmış… Erkekte estetiğe nasıl bakıyorsun?’’ sorusuna ünlü şarkıcı ''Çok abartılmamış bir estetikse, botokssa… Masum geliyor bana botoks ama erkekte çok belli oluyor. Erkekte botoks beni irite ediyor. Kadında botoks çok iyi duruyor’’ yanıtı verdi.