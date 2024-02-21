Simge Sağın: Botokssuz yaşayamam

'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Öpücem', 'Yakışıklı' gibi birçok hit şarkısı bulunan Simge Sağın, son günlerde dudak dolgusu hakkında eleştirilere maruz kalıyordu.
Ünlü isim, katıldığı programda estetik konusuna bakış açısını anlattı.
Demet Akalın’ın ‘’Hoş birisiyle tanıştın ama yüzünde botoks var. Bir şeyler yaptırmış… Erkekte estetiğe nasıl bakıyorsun?’’ sorusuna ünlü şarkıcı ''Çok abartılmamış bir estetikse, botokssa… Masum geliyor bana botoks ama erkekte çok belli oluyor. Erkekte botoks beni irite ediyor. Kadında botoks çok iyi duruyor’’ yanıtı verdi.
'5-6 YILDIR BOTOKSSUZ DURAMIYORUM'
Jess Molho’nun ''Sen botoks yaptırıyor musun?’’ sorusu karşısına ise bir itirafta bulunan Simge Sağın, Sadece küçük küçük dokunuşlar yaptırdığını söyleyen popçu, "Kadında botoks çok iyi duruyor. Ben 5-6 yıldır botokssuz yaşayamıyorum. Hem çok seviyorum hem de baş ağrıma iyi geliyor" dedi.